Petro pide que los colombianos usen menos gasolina: ¿es posible esta estrategia?

El mandatario latinoamericano exhortó a la población a reducir el consumo de combustible como una estrategia para mejorar la economía del país sudamericano, en un contexto de incremento en los precios de la gasolina y los hidrocarburos."En el frente del comercio exterior es clave que reduzcamos importaciones de combustibles, especialmente, gasolina", escribió Petro a través de Twitter, alentando a hacer "esfuerzos por consumir menos gasolina en la vida cotidiana".Para reforzar su pedido, el presidente se comprometió a iniciar su aporte reduciendo la cantidad de vehículos que integran sus comitivas.Petro se defendió de algunos cuestionamientos a la propuesta, argumentando que la ciencia pide la disminución del consumo de hidrocarburos desde hace dos décadas para preservar la existencia en el planeta y que su iniciativa está en línea con las conclusiones de las Conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.En diálogo con Sputnik, el economista colombiano Yezid Soler aseguró que "efectivamente se puede reducir el consumo de gasolina" y "que hay muchas estrategias y formas de lograrlo".Soler, presidente de la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional de Colombia (AEUN), puso como ejemplo lo que sucedió durante la pandemia de COVID-19, cuando se produjo una reducción natural del consumo de gasolina en todo el mundo. "Las personas comenzaron a trabajar desde las casas y se aceleró la transición digital con la modalidad de teletrabajo", apuntó.A su vez, Soler destacó que los colombianos también "han buscado conseguir trabajo cerca de su casa" para de esta manera no tener que depender de ningún sistema de transporte. En ese sentido, el 14,5 % de los colombianos que viven en las 23 principales ciudades del país se trasladan a pie.De acuerdo a la última encuesta de pulso social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los colombianos se trasladan mayoritariamente en transporte masivo articulado (24%) seguido del bus urbano tradicional (20%).A nivel particular, el 19,7% se traslada en moto, 18,4% lo hace en auto y 7,2% opta por movilizarse en bicicleta. El resto de los colombianos, aunque en menor medida, elige otras plataformas como taxi o Uber, mototaxis o patinetas eléctricas.El especialista recordó que ya rigen iniciativas que contribuyen, además de descongestionar el tránsito, a reducir el consumo de combustible. La ciudad de Bogotá comenzó a aplicar el modelo "Pico y Placa" en 1998 con el objetivo de restringir la circulación de vehículos particulares. La medida permite a los vehículos particulares que conduzcan determinados días de la semana en función de su placa.En este sentido, también apuntó a alentar el uso compartido de carros, que habilita al propietario de un vehículo particular a movilizarse por la ciudad sin tantas restricciones tras compartir sus viajes con otros ciudadanos.La economía crece, pero el combustible subeDe acuerdo a Soler, "la economía colombiana pasa por uno de los mejores momentos gracias a las medidas que se han tomado desde agosto pasado". El economista destacó que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como otras entidades internacionales "han calificado de manera muy favorable las estrategias que se han realizado en Colombia".Sin embargo, desde el inicio de la administración, el Gobierno de Petro ha denunciado un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, una herramienta para estabilizar el precio de los combustibles matizando la diferencia entre los valores internacionales y nacionales, pagando a productores e importadores esa diferencia. De acuerdo con Petro, su Administración heredó del mandato de Iván Duque (2018-2022) una deuda de casi 40 billones de pesos colombianos anuales.Por este motivo, el Gobierno optó por subir en junio —por segundo mes consecutivo— el precio del galón de gasolina a nivel nacional. En promedio el precio del galón de gasolina en el país llega a superar los 12.300 pesos colombianos (casi tres dólares).Un acto simbólicoPara Soler, la actitud de Petro es "un acto simbólico" porque el consumo que puede suponer la caravana presidencial no es significativo. Sin embargo, a sus ojos, el mandatario pretende generar "un pacto a nivel general para que la gente siga el ejemplo y todos los colombianos se sumen a la propuesta que ha hecho", explicó.De acuerdo con el experto, la iniciativa de Petro es "muy importante" debido a que sigue "la línea internacional de lucha contra el cambio climático y la reducción del uso de combustibles fósiles que están provocando el calentamiento global".Soler indicó que el nuevo plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de Vida 2022-2026 contempla una visión medioambiental donde se aborda la reducción del uso de combustibles fósiles de manera progresiva.Esta visión, se encuentra alineada a las posturas que han tomado organismos internacionales como la del Banco Mundial que en 2017 definió dejar de financiar proyectos de explotación de petróleo y gas.

