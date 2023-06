https://sputniknews.lat/20230615/por-que-el-presidente-petro-apela-a-la-gobernabilidad-social-en-colombia-1140572117.html

Por qué el presidente Petro apela a la "gobernabilidad social" en Colombia

2023-06-15T19:52+0000

2023-06-15T19:52+0000

2023-06-15T19:53+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

congreso de la república de colombia

gobierno de colombia

💬 opinión y análisis

El pasado 7 de junio, el presidente Gustavo Petro apeló de nuevo a la manifestación social para recobrar la legitimidad de su Gobierno en medio del escándalo más grande que ha vivido desde que es jefe de Estado. La polémica estalló hace menos de un mes teniendo como protagonistas a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, de las figuras más cercanas a Petro cuando fue candidato.En medio de la controversia se han señalado presuntas irregularidades en el uso del polígrafo aplicado a la niñera de Sarabia, escuchas ilegales y financiación sospechosa a la campaña presidencial de 2022. La crisis que suscitó la pelea interna entre los funcionarios llevó al primer mandatario a tomar la decisión de dejarlos al margen de su Gobierno como primera medida para intentar apagar el incendio.Cinco días después, en las movilizaciones masivas del 7 de junio, el presidente mostró su nuevo enfoque para desvanecer la crisis. Ese día, el mandatario también salió a la calle a dar un discurso que marcó un nuevo rumbo de su Administración, uno que deja ver que perdió por completo la gobernabilidad en el Congreso y la capacidad de acordar.Por eso, acudió a la protesta para presionar al Legislativo en los trámites de sus reformas sociales (pensión, trabajo y salud)."Les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz que aprueben las reformas que les garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa, esta no es una solicitud armada, esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido", declaró el presidente.También habló ante la multitud de un "golpe blando" que busca sacarlo del poder, en el que sugirió que participan la oposición, los medios tradicionales y el mismo Congreso, que entró en operación tortuga en respuesta a la polémica interna de su Gobierno. En otras palabras, el mandatario cree que hay intenciones de entorpecer su trabajo y la promesa de cambio que le ofreció al país en campaña.Igualmente, haciendo alusión a sus exfuncionarios, le hizo un llamado de atención a su Gabinete. "Todo ministro y ministra que no haga caso se va (...) Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular (...) Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán", le pidió a la ciudadanía.Lecturas de su discursoEl analista político y profesor de la Universidad del Externado, Jorge Iván Cuervo, invita a leer el discurso del mandatario con cautela y sin apasionamientos."El expresidente [Iván] Duque (2018-2022) hablaba y era simple, básico, mientras que Petro tiene un mensaje cifrado que hay que decodificarlo. Cuesta interpretarlo porque da para múltiples interpretaciones y eso hace más complejo el seguimiento de este Gobierno", señala Cuervo a Sputnik.En ese sentido, contrario a lo que algunos medios han planteado, el analista cree que no hay una radicalización en Gustavo Petro, sino una estrategia que le apunta a varios frentes.A estos dos frentes, el experto los llama gobernabilidad política, que tiene como objetivo el Congreso, y gobernabilidad social, que se enfoca en la ciudadanía, especialmente en su electorado.Para el académico, esto tiene un mensaje contundente: "O me apoyan las reformas o les echo el pueblo". "Esto es contraproducente. Sería más productivo que busquen a los congresistas, se reúnan con ellos y los llamen porque a ellos les gusta tener un fuero político especial, les gusta sentirse bien tratados".Otro frente al que el presidente ha acudido, según Cuervo, es la comunidad internacional. Tras la denuncia de un plan para fraguar un "golpe blando", la semana pasada se conoció una carta suscrita por más de 400 personalidades del mundo, entre ellas Noam Chomsky, filósofo e intelectual estadounidense; José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España; y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de Paz, en la que respaldaron el Gobierno de Petro.Sobre esto, el experto considera que no hay asidero, pues las actuaciones de las cortes, la Procuraduría, la Fiscalía y la misma denuncia en contra del presidente por la entrada de presuntos dineros irregulares a su campaña son actuaciones normales de la institucionalidad."Ese discurso a nivel nacional no cala mucho, solo en sus seguidores, entonces él busca una audiencia internacional para blindarse y sentirse tranquilo", concluyó Cuervo.

colombia

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Sputnik Mundo

Sputnik Mundo

Camilo Amaya

