Raul Zaffaroni: "Si gana Milei va a haber represión y vamos a tener un desastre"

01.09.2023

2023-09-01

2023-09-01T23:39+0000

2023-09-01T23:39+0000

argentina

elecciones generales en argentina (2023)

gobierno de argentina

javier milei

política

5g

cristina fernández de kirchner

lawfare

Se cumplió un año del atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuando un joven llamado Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara a la actual vicepresidenta sin que saliera el disparo, en la puerta de su casa en el barrio de la Recoleta, en Buenos Aires.El intento de magnicidio tuvo lugar en medio de una manifestación de simpatizantes reunidos para apoyar a su líder días después del fallo judicial que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación de por vida, en un caso de corrupción en obra pública popularmente conocido como Causa Vialidad.La Justicia elevó el caso del atentado contra Fernandez de Kirchner a juicio y encarceló a tres acusados: Sabag Montiel, Brenda Uliarte (expareja del perpetrador) y Nicolás Carrizo, "jefe" de ambos en su negocio de venta ambulante de copos de azúcar.Sin embargo, la defensa de la vicepresidenta pide que se investiguen en profundidad las posibles conexiones de los autores materiales con actores políticos y grupos de ultraderecha.En Cara o Ceca, entrevistamos a Raúl Zaffaroni, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2003-2014), exjuez de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (2016-2022) y recientemente nombrado por el papa Francisco en el Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales. Dialogamos sobre este caso, las deficiencias de la Justicia y el lawfare.Zaffaroni se refirió al hecho de que la investigación no incorporó pruebas pedidas por los abogados de la vicepresidenta como las que comprometerían al diputado nacional Gerardo Milman —ex mano derecha en materia de Seguridad de la candidata presidencial opositora Patricia Bullrich—, quien habría dicho, dos días antes del atentado, que "cuando la maten yo estoy camino a la costa"."Lo que denuncia la defensa es que presentó pruebas y fueron rechazadas. Pero algunos de los rechazos fueron revocados por Cámara [de Apelaciones], cosa es excepcional. Es decir que las pruebas debieron ser lo suficientemente conducentes para que esto sucediera".Zaffaroni, que asesora a la defensa de Castillo en la presentación ante organismos internacionales, señaló que el expresidente peruano "está preso por un discurso, porque él sabía que no tenía ni a un policía a disposición. De modo que, en Perú, rebelión es alzarse en armas y lo único que él hizo fue una proclama", subrayó.Pedro Castillo fue destituido en diciembre de 2022 y desde entonces permanece en prisión."Con el lawfare se busca perseguir opositores por vía de proscripción, pero tiene un aspecto persecutorio y otro que garantiza impunidad. No nos olvidemos: se persigue a algunos y se deja impunes a otros", indicóEn este sentido, continuó con otro ejemplos de persecusión política en la región. En Ecuador, "el expresidente Lenin Moreno, cuando traicionó a [Rafael] Correa, nombró a jueces interinos para que lo juzguen a él y a sus colaboradores, aunque no haya ninguna prueba. Luego, aceleraron el proceso para proscribirlo y que no compita en elecciones".Sobre Brasil, sostuvo que "Jair Bolsonaro se peleó con todo el mundo y hasta amenazó al Tribunal Supremo. Como reacción, ellos anularon todo lo actuado por el exjuez Sergio Moro, que comete delito de prevaricato. Gracias a eso Lula pudo volver a la presidencia”.El exjuez criticó el funcionamiento de la Justicia en la provincia argentina de Jujuy, que condenó a la líder social Milagro Sala, y afirmó que se siente "decepcionado" por el Gobierno de Alberto Fernández por la falta de iniciativas al respecto."Esperaba al menos un gesto, pero no los hubo. Inclusive, hay algunos integrantes del movimiento popular que han apoyado esto en Jujuy", señaló."No hay poder judicial en Jujuy, solo una serie de parientes del gobernador Gerardo Morales quien, para colmo, desató una represión contra los pueblos originarios y reformó la Constitución para sacarles sus tierras. Es una Provincia que no respeta el sistema republicano de gobierno y por eso correspondería una intervención federal", añadió.Por último, pronosticó un "desastre" si Javier Milei gana las elecciones en Argentina. "Espero que no llegue a ser presidente. Creo que la población va a tener una actitud racional. Sin embargo, si llegase a darse, va a hacer un ajuste violento, eso va a provocar resistencia y luego represión. Hay que evitar cualquier situación de violencia con muertos".Avanza el 5G en ArgentinaEl Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lanzó una licitación para el desarrollo de la tecnología 5G en Argentina, aunque obtuvo cuestionamientos de las principales empresas telefónicas por el precio asignado.En Cara o Ceca, dialogamos con Gustavo Lopez, vicepresidente de Enacom, quien afirmó que si todo marcha bien, las inversiones comenzarían en 2024."Las condiciones de la licitación las ponemos nosotros y tuvimos en cuenta varias cuestiones. La primera era el precio de la licitación, luego no excluir ningún tipo de tecnología, reservar una banda para ARSAT(la empresa estatal de comunicaciones], por cuestiones de defensa y la prestación básica universal para quienes menos tengan una vez que la prestación supere el 50% de penetración en el mercado", afirmó."Huawei podría ingresar en la licitación, no pusimos limitaciones. Pero ya las principales empresas del país utilizan su tecnología. Hay 17 empresas en Argentina que pueden hacerlo, pero siempre las grandes telefónicas tienen ventajas", indicó.

