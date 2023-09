https://sputniknews.lat/20230902/lider-izquierdista-macron-compromete-a-francia-respaldando-al-presidente-destituido-de-gabon-1143231196.html

Líder izquierdista: Macron compromete a Francia, respaldando al presidente destituido de Gabón

Líder izquierdista: Macron compromete a Francia, respaldando al presidente destituido de Gabón

El sexto país africano que sufrió un golpe de Estado en los últimos tres años, y esta vez en Gabón. "Macron vuelve a comprometer a Francia", declaró Jean-Luc... 02.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-02T12:02+0000

2023-09-02T12:02+0000

2023-09-02T12:02+0000

internacional

🌍 áfrica

gabón

golpe de estado en gabón (2023)

francia

jean-luc mélenchon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/01/1143252611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_212aac97074184ac1c6aebf51fc09a4e.jpg

En tres años, seis países africanos han vivido un golpe militar: Malí, Guinea, Sudán, Burkina Faso, Níger y ahora Gabón, aunque en otros países han ocurrido varios golpes de Estado.El 28 de agosto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se quejó de una "epidemia" de golpes militares en los países africanos que habían sido colonias francesas. No hace mucho, se trataba sobre todo de Níger, y de la pérdida de influencia de Francia en esta región, ya que el país era uno de los principales proveedores de uranio para las centrales nucleares francesas.Ahora la minería de Francia del manganeso también está amenazada. La empresa francesa Eramet tuvo que suspender su actividad en Gabón. La compañía minera extrae el metal estratégico manganeso y mantiene la línea ferroviaria más importante del país.La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental impuso una severa política de sanciones a Níger. Apenas resuelto este problema, la "epidemia" de golpes militares se extendió a Gabón.El expresidente francés François Hollande observó que el motivo de los fracasos era "la falta de una respuesta clara, también por parte de Francia, desde el primer golpe en Malí". No especificó si con sus palabras "una respuesta clara" se refería a los acontecimientos de Libia, en los que Francia participó directamente.A su vez, París espera que el golpe de Estado en Gabón no esté dirigido contra Francia y no planea evacuar a sus nacionales del país, comunicó el periódico Le Monde.Se agrega que Francia considera que actualmente la situación de seguridad en el país africano está bajo control. Además, París no anunció el fin de la cooperación militar con Gabón, ni de la ayuda financiera a ese país.El 30 de agosto, un grupo de militares anuló los resultados de las elecciones del 26 de agosto, en las que ganó por tercera vez el mandatario derrocado Ali Bongo Ondimba, de 64 años, con más del 60% de los votos. Los militares gaboneses disolvieron también las instituciones del Estado y cerraron las fronteras del país hasta nuevo aviso. Los golpistas llamaron a la población a mantener la calma y aseguraron que Gabón seguirá cumpliendo sus compromisos con la comunidad internacional.Gabón es un importante productor de petróleo y miembro de la OPEP.

https://sputniknews.lat/20230815/como-eeuu-hirio-las-ambiciones-de-francia-en-africa-occidental-tras-el-golpe-en-niger-1142661161.html

gabón

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 áfrica, gabón, golpe de estado en gabón (2023), francia, jean-luc mélenchon