https://sputniknews.lat/20230902/lula-defiende-al-sur-global-ya-no-aceptamos-que-nos-traten-como-inferiores-1143294555.html

Lula defiende al Sur Global: "Ya no aceptamos que nos traten como inferiores"

Lula defiende al Sur Global: "Ya no aceptamos que nos traten como inferiores"

La ampliación del bloque BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, permitirá a los países emergentes ya no ser tratados 'como... 02.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-02T04:45+0000

2023-09-02T04:45+0000

2023-09-02T04:49+0000

américa latina

brasil

brics

política

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/17/1142952652_0:45:1913:1121_1920x0_80_0_0_38f28eb90d2eca968d9d6f092abca801.jpg

"Hay que decirlo: somos el Sur Global. Ya no aceptamos que nos traten como inferiores, sino en igualdad de condiciones. Y Brasil tiene una oportunidad extraordinaria con la transición energética", declaró el mandatario brasileño durante un evento del Banco do Nordeste en Fortaleza.Durante la más reciente cumbre de los BRICS realizada en Sudáfrica, el bloque económico aprobó el ingreso de Argentina, Egipto, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, quienes oficialmente integrarán este grupo a partir del 1 de enero de 2024.En una transmisión en redes sociales el pasado 30 de agosto, Lula da Silva recordó la decisión de ampliar el bloque BRICS y aseguró que "el mundo no será el mismo" tras esta decisión, "por lo menos en las discusiones económicas globales"."Ahora el BRICS es más fuerte que el G7. En 1995, los países del G7 tenían el 45% de participación en el PIB mundial por paridad de compra y el BRICS el 16%. Ahora el BRICS tiene el 32% y el G7 el 29%", afirmó el mandatario brasileño.Lula también ha insistido en la necesidad de que esta alianza de economías emergentes pueda realizar sus actividades comerciales y transacciones en moneda única, ya que eso reduciría vulnerabilidades y permitiría un proceso de desdolarización.

https://sputniknews.lat/20230901/brasil-asesta-golpe-a-eeuu-y-se-convierte-en-el-mayor-exportador-de-maiz-del-mundo--video-1143246585.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, brics, política, 📈 mercados y finanzas