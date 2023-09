https://sputniknews.lat/20230901/brasil-asesta-golpe-a-eeuu-y-se-convierte-en-el-mayor-exportador-de-maiz-del-mundo--video-1143246585.html

Brasil asesta golpe a EEUU y se convierte en el mayor exportador de maíz del mundo | Video

Brasil asesta golpe a EEUU y se convierte en el mayor exportador de maíz del mundo | Video

Durante la temporada de cosechas de 2023, Estados Unidos perdió el liderazgo de exportaciones mundiales de maíz; la corona ahora pertenece a Brasil, nación... 01.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-01T04:20+0000

2023-09-01T04:20+0000

2023-09-01T04:26+0000

multimedia

🟠 video

brasil

eeuu

maíz

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/01/1143248340_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_925bd03ed9cc39d38c7b763cd1cdcc86.jpg

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, durante la temporada de cosecha de este año Brasil concentró el 32% de las exportaciones globales de este grano, mientras que Estados Unidos solo acaparó el 23%. Las autoridades estadounidenses estiman que esa tendencia se mantendrá el próximo año.Desde la Administración Kennedy, Estados Unidos ha perdido solo una vez el liderazgo como exportador de maíz. Fue en el año 2013 debido a una gran sequía.Pero el ascenso de Brasil no es algo inesperado. Desde 2013 arrebató a Washington el primer lugar como exportador de soja, un año antes de que la Unión Europea (UE) y Rusia lo superaran como exportadores de trigo.Según el medio, hay varias razones por las cuales el país norteamericano está perdiendo su corona en la exportación de granos. El primero es un fortalecimiento del dólar que encarece las compras directas a Estados Unidos.Por otra parte, el Gobierno federal ha priorizado el uso doméstico de maíz para la creación de etanol. Cuando los productores no compran el maíz, este termina por almacenarse en espera de mejores precios.Otro factor que afecta es el incremento de precios en Estados Unidos (principalmente en transporte), así como sequías en zonas importantes de cultivo como el río Mississippi.En contraste, Brasil tiene muchas ventajas, en primera, sus dos cosechas al año y la modernización de sus puertos, lo que a su vez reduce los gastos de transporte.Por otra parte, el comportamiento de uno de los principales compradores de maíz estadounidense, China, también afecta el lugar de Washington en el mercado global. Aunque Pekín sigue siendo uno de los importadores más importantes de Estados Unidos, este año compró a Brasil 902.000 toneladas cuando el año pasado no compró nada.

https://sputniknews.lat/20230818/la-defensa-del-maiz-transgenico-es-una-jugada-politico-electoral-de-eeuu-contra-mexico-1142774569.html

https://sputniknews.lat/20230826/canada-se-suma-a-eeuu-para-reclamar-a-mexico-la-prohibicion-del-maiz-transgenico-1143056036.html

brasil

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Brasil asesta golpe a EEUU y se convierte en el mayor exportador de maíz del mundo Brasil asesta golpe a EEUU y se convierte en el mayor exportador de maíz del mundo 2023-09-01T04:20+0000 true PT1M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🟠 video, brasil, eeuu, maíz, 📈 mercados y finanzas