La defensa del maíz transgénico podría ser una jugada político-electoral de EEUU contra México

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó al Gobierno de México su intención de instalar un panel arbitral—contemplado en el Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— por la prohibición del maíz transgénico para consumo humano en la nación latinoamericana. Según el comunicado de la USTR, la decisión del Gobierno mexicano no se sustenta en ninguna base científica y afecta los intereses de los agricultores estadounidenses, principales exportadores de este grano a tierras mexicanas.De acuerdo con estimaciones del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de prohibirse la exportación de maíz transgénico, la economía de Estados Unidos perdería cerca de 73.890 millones de dólares en producción económica en los próximos 10 años, lo que implicaría una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de más de 30.550 millones de dólares.De este modo, se abre una nueva fase de tensiones comerciales entre ambas naciones. Desde 2020, Washington insiste en que la decisión del Gobierno de López Obrador carece de sustento legal, científico ni económico y provocaría afectaciones incluso en Canadá, así como miles de empleos perdidos. De cualquier modo, la prohibición del maíz genéticamente modificado en tierras mexicanas no es absoluta. Si bien se restringe su uso para la elaboración de masa y tortillas, sí está permitido para la alimentación animal y el procesamiento industrial de alimentos para el consumo humano, como refrescos, frituras, cereales, entre otros. Una maniobra de índole políticaPese a la magnitud del tema económico, el diferendo entre México y Estados Unidos también tiene tintes político-electorales, dada la importancia que tiene dicha industria con un valor cercano a los 37.000 millones de dólares y con más de 11 millones de productores, asegura el coordinador del LACEN, Ignacio Martínez Cortés. Para el investigador, la Casa Blanca "hace suya" una lucha —defender al maíz transgénico— que los congresistas republicanos han impulsado desde hace meses. Todo ello, dice, como parte de una estrategia para aminorar la caída de la popularidad del presidente Biden, quien busca reelegirse en las elecciones de noviembre de 2024.En junio pasado, 62 legisladores firmaron una carta para reclamar a la embajadora estadounidense de la USTR, Katherine Tai, por los pocos resultados que se habían obtenido en las consultas técnicas, organizadas como preámbulo a la convocatoria del panel de solución de controversias y tras el decreto mexicano promulgado en febrero.Entre ellos, destaca la figura de dos legisladores, Chuck Grassley y Joni K. Ernst, ambos del estado de Iowa, la entidad con mayor producción de maíz de Estados Unidos, con una cosecha de más de 16 millones de toneladas al año.Para Martínez Cortés, el cálculo político queda en evidencia al revisar las fechas en las que se podría concluir el panel, pues, en caso de diferendos, se tendría que dar una solución final a más tardar el 1 de junio de 2024, es decir, un día antes de que México tenga una jornada electoral donde se votará por un presidente y se renovará el Congreso. Un cambio de giro en la política exterior mexicanaEl alcance político de la controversia bilateral por el maíz transgénico recuerda, en parte, que México "siempre ha sido muy obediente" con las políticas estadounidenses; sin embargo, con la Administración de López Obrador algunas cosas han cambiado, sobre todo en el rubro de la autosuficiencia alimentaria, asegura en entrevista con Sputnik Yolanda Massieu, doctora en Economía por la UNAM y Maestra en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo. La también experta en impactos de la biotecnología agrícola considera que la implementación de las políticas neoliberales promovidas desde Washington han orillado a México a tener un déficit de producción de maíz amarillo para volverlo un país meramente importador.Por otra parte, la académica aclara que, en realidad, México no ha prohibido la importación de maíz transgénico, pues únicamente prohibió su consumo para humanos, algo que no altera mucho la realidad de la industria mexicana, ya que el maíz importado se usa para alimento del ganado y producción industrial.¿México tiene posibilidades de ganar?Aunque desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como posible cancerígeno el glifosato —el componente químico que se aplica a diversas variedades de maíz transgénico—, no hay evidencia contundente sobre el daño de este tipo alimentos en la salud humana, señala Massieu. Sin embargo, la especialista aclara que sí hay investigaciones que confirman las afectaciones a la salud, aunado a que no se puede comparar el consumo de maíz en Estados Unidos y en México, país donde se trata de un alimento básico para millones de personas. En este sentido, la académica advierte que el panel podría complicarse, ya que "es la verdad científica la que está en disputa" y eso podría dar margen a presentar estudios que validen la seguridad de los transgénicos con investigaciones sesgadas, patrocinadas por los productores de estos alimentos.La sospecha crece cuando en los argumentos a favor del uso de maíz transgénico no se habla de los daños ambientales que este podría producir en México, donde existen al menos 64 razas de maíz, 59 consideradas como nativas, que corren el riesgo de desaparecer al ser polinizadas por el maíz modificado genéticamente.Por su parte, el doctor Ignacio Martínez considera que México tiene argumentos válidos para rechazar la importación de maíz transgénico, los cuales no solo se incluyen en el propio T-MEC, sino incluso en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de Comercio. "México debe hacer un trabajo extremadamente fino para comprobar que, efectivamente, en términos científicos, [el maíz transgénico] sí es dañino para la salud", afirma el experto.

