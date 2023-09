https://sputniknews.lat/20230902/tribunal-de-niger-ordena-la-expulsion-del-embajador-frances-1143306459.html

Tribunal de Níger ordena la expulsión del embajador francés

Tribunal de Níger ordena la expulsión del embajador francés

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal Superior de Niamey ordenó la expulsión del embajador francés, Sylvain Itte, informó la 'Agencia de Prensa de Níger' (ANP)... 02.09.2023, Sputnik Mundo

Según el comunicado, dado que el embajador fue declarado persona non grata y no abandonó el país en un plazo de 48 horas, su tarjeta diplomática y su visado fueron cancelados, lo que hace ilegal su permanencia ulterior en el territorio de Níger. El texto añade que se le privó de todos los privilegios diplomáticos y de la inmunidad diplomática de acuerdo con la Convención de Viena. El 26 de agosto, el Ministerio de Exteriores de Níger exigió que el embajador francés abandonara el país en un plazo de 48 horas. A su vez, la Cancillería francesa declaró que "los golpistas no tienen autoridad para hacer tal solicitud, la acreditación del embajador está a cargo de las autoridades legalmente elegidas de Níger". El pasado 26 de julio, un grupo de oficiales de las fuerzas de seguridad y defensa de Níger, integrados en el CNSP proclamaron la destitución del presidente Bazoum, alegando "el continuo deterioro de la situación de seguridad" y la "mala gobernanza económica y social".Los rebeldes anunciaron el 4 de agosto "el cese" de "las funciones" de los embajadores de Níger en Estados Unidos, Francia, Nigeria y Togo. El 6 de agosto, expiró el ultimátum de siete días que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental dio a los militares nigerinos para devolver el poder al depuesto presidente Bazoum. La Cedeao ordenó el 10 de agosto activar y desplegar su fuerza de reserva para una posible intervención militar en Níger, sin descartar por ahora la opción de un arreglo político.

