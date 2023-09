https://sputniknews.lat/20230903/biden-y-trump-tendrian-la-misma-popularidad-en-las-elecciones-presidenciales-de-2024-1143312215.html

Biden y Trump tendrían la misma popularidad en las elecciones presidenciales de 2024

Incluso si se añadieran más candidatos a los comicios, el republicano aventajaría al demócrata en un punto porcentual, un 40% frente a un 39%, y el porcentaje de votantes indecisos aumentaría hasta el 17%, de acuerdo con el sondeo, publicado el 2 de septiembre.Hasta un 8% de las personas encuestadas se declaró indeciso, según los resultados. La encuesta se realizó entre el 24 y el 30 de agosto entre 1.500 votantes registrados en Estados Unidos.Los resultados de la encuesta de The Wall Street Journal se conocen días después de que otro sondeo —realizado por Associated Press-NORC Center for Public Affairs— revelara que el 77% de los estadounidenses considera que el presidente Biden es demasiado mayor para ocupar la Casa Blanca durante otro periodo. Y es que la popularidad de Trump se mantiene entre amplios sectores de la población de ese país a pesar de los cuatro casos penales que enfrenta el magnate por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio de enero de 2021, por supuestamente haber interferido en las elecciones presidenciales en el estado de Georgia, por un posible mal manejo de documentos clasificados del gobierno y por el pago ilegal que habría hecho a la actriz pornográfica Stormy Daniels durante su campaña electoral de 2016. Incluso Trump ha sacado provecho de sus juicios. Cuando le fue tomada la fotografía para su ficha de arresto en Georgia, el republicano la utilizó para vender playeras, tazas y otros artículos, recaudando hasta siete millones de dólares para su campaña presidencial rumbo a 2024. En agosto pasado, la firma Morning Consult señaló que Trump se mantiene firme en la carrera presidencial estadounidense, con un 59% de apoyo del potencial electorado."La ventaja de Trump es sólida después de la última acusación", refiere la consultora en su web oficial, que muestra al exmandatario con amplia ventaja sobre su más cercano rival, Ron de Santis, gobernador de la Florida, quien tiene un 16% de respaldo entre los electores del Partido Republicano.

