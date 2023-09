https://sputniknews.lat/20230903/europa-y-eeuu-estan-al-borde-de-la-desvinculacion-por-el-conflicto-ucraniano-1143326630.html

Europa y EEUU estarían "al borde de la desvinculación" por el conflicto ucraniano

La relación entre Europa y Estados Unidos vive un momento de crisis que incluso algunos analistas sugieren que, dentro de unos años, ya no existirá la... 03.09.2023, Sputnik Mundo

Al menos así lo sugiere el profesor de estudios estratégicos de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, Phillips Payson O'Brien, en un artículo para The Atlantic en el que expone cómo gana terreno la posición republicana en Estados Unidos para dejar de financiar a Ucrania, a casi un año de que se realicen las elecciones presidenciales en el país norteamericano. "Las últimas semanas han revelado que la visión (...) anti OTAN de Trump no es solo un breve interludio en las políticas republicanas; la suspicacia del involucramiento estadounidense apoyando a Ucrania es ahora el consenso del corazón populista del Partido Republicano", asegura O'Brien.Ante esta situación, dice, la Unión Europea (UE) y Washington estarían entrando en profundas diferencias que podrían conducir a un alejamiento que en poco o nada beneficiaría a Kiev. El motivo de ese distanciamiento, según él, es "la profunda diferencia de perspectiva entre el ala populista del Partido Republicano, liderada por Donald Trump, y las preocupaciones existenciales de seguridad de gran parte de Europa". Por ello, afirma, "el centro del espectro político se ha desplazado en formas que harán de Estados Unidos un aliado menos fiable para Europa". Phillips Payson O'Brien también menciona a otros candidatos presidenciales republicanos de Estados Unidos como Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy, quienes, en el primer debate de las primarias republicanas, criticaron los recursos que se están destinando al Gobierno de Zelenski.En contraste, los Estados europeos insisten en la necesidad de que Washington mantenga el envío de recursos y arsenal, algo que incluso parece improbable si Biden logra reelegirse ante el riesgo de que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes y del Senado, sugiere. En este contexto, el articulista de The Atlantic asegura que la OTAN podría desaparecer por completo para el año 2025, ante las diferentes visiones que se congregan en esta alianza occidental."Si Estados Unidos simplemente abandona Ucrania en un año y medio, no habrá forma de que Europa pueda hacer algo con esa pérdida de ayuda. Pero los gobiernos europeos tendrán que buscar maneras de aminorar esa salida", concluye O'Brien.

