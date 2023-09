https://sputniknews.lat/20230903/exministro-de-defensa-britanico-intento-anular-el-contrato-para-la-entrega-de-helicopteros-de-eeuu-1143316148.html

Exministro de Defensa británico intentó anular el contrato para la entrega de helicópteros de EEUU

El exjefe del Ministerio de Defensa del Reino Unido Ben Wallace amenazó con cancelar un contrato de suministro de helicópteros Chinook procedentes de EEUU... 03.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-03T11:22+0000

2023-09-03T11:22+0000

2023-09-03T11:34+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

eeuu

reino unido

🌍 europa

🛡️ industria militar

El Reino Unido recibirá 14 helicópteros Chinook H-47 fabricados por la empresa estadounidense Boeing, y se espera que el primero se entregue en 2026 en virtud del contrato, según el diario The Times.Ben Wallace, exjefe del Ministerio de Defensa del Reino Unido, había insistido en la anulación de este contrato para la compra de helicópteros, amparándose en la necesidad de reducir el gasto del Gobierno en las Fuerzas Armadas, comunica el periódico citando a funcionarios británicos anónimos. En agosto de 2023, Wallace envió a su homólogo estadounidense Lloyd Austin una carta en la que manifestó su disposición a rescindir el contrato de los helicópteros Chinook H-47, agrega el medio.El diario británico relaciona la anulación del contrato no tanto con el deseo de salvar el presupuesto del país como con su rencor personal hacia los dirigentes estadounidenses. Anteriormente, Washington no aprobó la candidatura de Wallace al puesto de secretario general de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), que quedó en manos de Jens Stoltenberg.El 31 de agosto, Wallace envió su carta de dimisión al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, tras cuatro años en el cargo. Este mismo día, la oficina de Sunak anunció que Grant Shapps, exministro británico de Energía, sustituirá a Wallace.

