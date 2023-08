https://sputniknews.lat/20230830/eeuu-podria-volver-a-alojar-armas-nucleares-en-suelo-britanico-1143200959.html

EEUU podría volver a alojar armas nucleares en suelo británico

EEUU podría volver a alojar armas nucleares en suelo británico

El diario 'The Telegraph' reporta que el Congreso de EEUU recibió una solicitud presupuestaria de 50 millones de dólares de parte de la Fuerza Aérea para... 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T23:33+0000

2023-08-30T23:33+0000

2023-08-30T23:49+0000

internacional

eeuu

ucrania

otan

reino unido

armas nucleares

hiroshima

lakenheath

fuerzas aéreas de eeuu

the telegraph

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0e/1136823935_0:0:2059:1159_1920x0_80_0_0_e3b2543890b71e0502c714da3eca3b68.jpg

De acuerdo con el artículo, publicado el martes 29 de agosto, la petición del Ejército estadounidense detalla que los fondos serían destinados para un "dormitorio de garantía" en la base Lakenheath, de la Real Fuerza Área británica.En jerga militar estadounidense, el término "garantía" se utiliza para referirse en código a las armas nucleares.A pesar de su designación como una estación de la Real Fuerza Área británica, Lakenheath ha albergado en los últimos años unidades y personal de la Fuerza Aérea norteamericana.La base Lakenheath fue elegida como uno de los tres sitios para las armas nucleares estadounidenses durante el apogeo de la Guerra Fría, en 1954. Sin embargo, el Gobierno de EEUU decidió mudar de allí las 110 bombas nucleares que alojaba en el año 2008, cuando el sentimiento antiestadounidense originado por las sangrientas invasiones a Irak y Afganistán provocó protestas masivas de activistas ingleses.El excomandante Hamish de Bretton-Gordon, del Regimiento Conjunto Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear de Reino Unido y la OTAN, dijo a The Telegraph que la instalación se destinaría a ojivas nucleares."En este caso, un dormitorio de garantía es un búnker utilizado para albergar misiles y ojivas nucleares. Necesita ser un lugar reforzado y seguro", declaró al diario británico.Estados Unidos generalmente no comenta la ubicación de sus armas nucleares y no reconoció oficialmente su retirada del Reino Unido, explica el artículo, que también advierte que el retiro de las bombas en 2008 fue reportado por la Federación de Científicos Estadounidenses, que supervisa la actividad nuclear de su país.La misma organización señaló la inclusión de la base Lakenheath en el presupuesto de las Fuerzas Aéreas de EEUU de este año, otra prueba del inminente regreso de las armas nucleares al territorio británico.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Reino Unido se negó a confirmar a The Telegraph la llegada de las armas nucleares estadounidenses.Vale recordar que las armas nucleares suelen estar en el centro de las críticas a la política exterior de EEUU, al ser un ejemplo notorio de la hipocresía con la que se maneja en el tablero mundial.Mientras Washington presiona y sanciona a otros países, Estados Unidos tiene actualmente 5.113 ojivas nucleares, muchas de ellas fuera de su territorio, en naciones que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía.Además, EEUU es el único país en la historia en utilizar armas nucleares, en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Japón, donde se calcula murieron cerca de 300.000 inocentes y cientos de miles de personas sufrieron enfermedades graves posteriormente por la exposición a la radiación.En julio, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió de los posibles planes de Japón y Corea del Sur de desplegar armas nucleares de EEUU en sus territorios, declarando que ello formaba parte de una tendencia "muy seria y peligrosa".El ministro subrayó que "la orientación de estas estrategias contra China y Rusia no está oculta en absoluto".En marzo, Bielorrusia anunció que albergaría armas nucleares rusas tácticas de corto alcance como contrapeso a las bases estadounidenses alrededor del mundo, y desplegadas especialmente en Europa.

https://sputniknews.lat/20230714/corea-del-norte-acusa-a-eeuu-de-intentar-desplegar-armas-nucleares-en-la-peninsula-1141544123.html

https://sputniknews.lat/20230731/rusia-pone-la-condicion-para-el-retiro-de-armas-nucleares-tacticas-de-bielorrusia-1142100635.html

https://sputniknews.lat/20230519/que-paises-poseen-armas-nucleares-y-cuantas-unidades-tienen-1139636634.html

https://sputniknews.lat/20230809/la-onu-y-japon-no-nombran-al-culpable-de-hiroshima-y-nagasaki-por-miedo-a-represalias-1142409163.html

eeuu

ucrania

reino unido

hiroshima

lakenheath

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, otan, reino unido, armas nucleares, hiroshima, lakenheath, fuerzas aéreas de eeuu, the telegraph, arsenal nuclear, serguéi lavrov, congreso de eeuu