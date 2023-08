https://sputniknews.lat/20230829/doble-rasero-de-eeuu-en-torno-a-la-estrategia-de-la-disuasion-nuclear-norcoreana-1143151259.html

Doble rasero de EEUU en torno a la estrategia de la disuasión nuclear norcoreana

La Marina de EEUU inició esta semana unas provocadoras maniobras militares frente a la península coreana. El consultor geopolítico internacional y analista de... 29.08.2023, Sputnik Mundo

Las objeciones de Washington a la disuasión nuclear que emprende Corea del Norte son hipócritas, afirma el destacado analista geopolítico estadounidense. En una entrevista a Sputnik declaró que Corea del Norte se ha visto obligada a desarrollar su propia fuerza nuclear disuasoria "porque siempre ha estado amenazada" por EEUU, el único país que ha utilizado este tipo de armas contra otro.De acuerdo con Oualaalou, la actual dinámica geopolítica no hace sino confirmar esa decisión, a la luz de las actividades de la alianza AUKUS, por la que EEUU y el Reino Unido suministrarán a Australia submarinos nucleares armados con misiles de crucero."Además, hay que tener en cuenta el acuerdo que hemos alcanzado con Corea del Sur para trasladar allí algunos submarinos nucleares", señaló el experto internacional. "También está la reciente alianza entre EEUU, Japón y Corea del Sur. Indonesia está comprando aviones F-15 a EEUU. Y Filipinas: declaramos públicamente nuestro apoyo a Filipinas", indicó.En vista de la creciente capacidad de disuasión de Corea del Norte, EEUU vuelve a ofrecer conversaciones de paz "sin condiciones previas", como hizo en los años noventa y en 2017, señaló el comentarista. Pero afirmó que era poco probable que Pyongyang volviera a confiar en Washington después de tantas promesas incumplidas por anteriores administraciones estadounidenses."¿Cómo pueden confiar en nosotros cuando ya lo hicimos en 1994 y faltamos a nuestras palabras al no construir la central nuclear que prometimos para que pudieran obtener el combustible nuclear para su electricidad?", preguntó Oualaalou. Cuando el expresidente estadounidense Donald Trump lanzó una política de distensión con Pyongyang, el exmandatario criticó la práctica iniciada por administraciones anteriores de hacer volar bombarderos estratégicos cargados de armas nucleares hasta la fuertemente militarizada 'zona desmilitarizada' que separa Corea del Norte de Corea del Sur antes de darse la vuelta en el último momento."Entendió entonces y lo sigue entendiendo —y muchos otros— que las tropas estadounidenses están al alcance de los misiles de Corea del Norte", afirmó Oualaalou. "Esta es una de las razones por las que nunca intentamos llevar a cabo, por ejemplo, operaciones militares en Corea del Norte ni ninguna de esas actividades, porque sabemos que Corea del Norte no va de farol".EEUU inició el 29 de agosto maniobras militares marítimas con Japón y Corea del Sur frente a la isla de Jeju, en el mar de China Oriental, la segunda serie de maniobras conjuntas en la región del Pacífico este mes. La Armada de Corea del Sur afirmó en un comunicado que las últimas maniobras pretendían "reforzar la postura y las capacidades de respuesta frente a la escalada de amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte".En los últimos 15 años, Corea del Norte, situada en el norte del país, ha mostrado una serie de avances en tecnología nuclear, de misiles y de satélites pacíficos, después de que EEUU se negara a cumplir un acuerdo para construir una central atómica de agua ligera en el país asiático, al tiempo que continuaba realizando dos veces al año maniobras militares a gran escala cerca de la línea de demarcación de 1953.Washington sigue negándose a condenar la proliferación nuclear de sus aliados Pakistán e Israel.

