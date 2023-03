https://sputniknews.lat/20230315/la-entrega-de-submarinos-nucleares-a-australia-supone-la-otanizacion-de-la-region-asia-pacifico-1136844536.html

La entrega de submarinos nucleares a Australia supone la "OTANización de la región Asia-Pacífico"

La entrega de submarinos nucleares a Australia supone la "OTANización de la región Asia-Pacífico"

Las entregas de submarinos nucleares a Australia están claramente vinculadas a la confrontación del bloque AUKUS con China, cree el redactor jefe de la revista... 15.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-15T21:29+0000

2023-03-15T21:29+0000

2023-03-15T21:29+0000

defensa

aukus

australia

eeuu

reino unido

china

asia

indonesia

virginia (submarinos)

submarinos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0a/17/1117443515_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_635b226b5fce8c3ca5287995cbeebad6.jpg

Según el experto, se trata de una respuesta demostrativa a las últimas decisiones de Pekín sobre el mandato ilimitado de facto de Xi Jinping como presidente de la República Popular China y, en consecuencia, como presidente del Consejo militar central del país. El gigante asiático anunció que tiene la intención de crear el "mejor ejército del mundo".De hecho, se trata de la "otanización de la región Asia-Pacífico", en la que también están involucrados otros países, entre ellos Nueva Zelanda, sospechó el analista. Agregó que la India está adoptando una postura cautelosa hasta ahora y no quiere agravar las relaciones bilaterales, aunque tiene sus propias situaciones de conflicto con China."Todavía es difícil decir si esto aumentará la tensión en la región, ya que esto no sucederá antes de la década de 2030. No se trata de armas nucleares, sino de centrales de energía nuclear. Por eso Australia rescindió el contrato con Francia en 2021, porque se trataba de submarinos convencionales. De acuerdo con Canberra, ellos necesitan mejores submarinos porque comparten el Pacífico occidental con la creciente armada de China", agregó. Los submarinos con propulsión nuclear le darán a la Armada Real Australiana mucho más poder estratégico, ya que pueden permanecer en el mar durante meses. Además, Australia también se dedicará al seguimiento electrónico de la flota China. Es decir, no se trata solo de submarinos, sino de una confrontación sistémica con China, concluyó.Pekín ha criticado la alianza trilateral AUKUS, ya que ve la asociación entre EEUU, el Reino Unido y Australia como un remanente de la Guerra Fría que se dirige específicamente contra China. Las autoridades chinas están seguras de que la participación australiana en el AUKUS perjudica seriamente las relaciones con Pekín, que solo han comenzado a mejorar después de tres años de guerra comercial.Rusia también ve los riesgos de que Australia tenga una flota nuclear. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, recordó que la retirada de EEUU del Tratado sobre misiles de mediano y corto alcance se explica por una necesidad de compensar los esfuerzos de Rusia y China para crear misiles con un alcance supuestamente prohibido por el acuerdo. ¿Qué precio pagará Australia por participar en AUKUS?Las negociaciones sobre submarinos tienen un valor de 67.000 millones de dólares, lo que permitirá que lleguen al gigante oceánico buques desde EEUU clase Virginia para el año 2032, por otra parte, los submarinos de línea británica SSN-AUKUS no llegaran antes del 2040, aunque se supone que los australianos también podrían construirlos en su territorio utilizando la tecnología de los países anglosajones. Para ser miembro de AUKUS, Canberra tuvo que rescindir el contrato con la empresa francesa Naval Group por el suministro de 12 submarinos de ataque clase Barracuda, por 56.000 millones de euros (60.000 millones de dólares). En Francia calificaron la decisión de Australia de romper el acuerdo como una "puñalada por la espalda", pero no se atrevieron a expresar abiertamente su descontento frente al creador de la nueva alianza: Estados Unidos.Mientras tanto, los ciudadanos de Australia están preocupados por el despliegue inminente de submarinos nucleares en sus costas. Según los australianos, el acuerdo con EEUU y el Reino Unido plantea un riesgo potencial para la soberanía de Australia, escribe ABC. Al mismo tiempo, los puertos en los que se ubicarán los navíos se convertirán en un objetivo potencial del enemigo, ya que se configurarán como lugares militarizados, privando a muchos australianos de su negocio, subrayó ese análisis.

https://sputniknews.lat/20230314/la-produccion-de-submarinos-nucleares-de-eeuu-en-australia-es-una-bomba-de-relojeria-para-el-mundo-1136822752.html

australia

eeuu

reino unido

china

asia

indonesia

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

aukus, australia, eeuu, reino unido, china, asia, indonesia, virginia (submarinos), submarinos, submarinos nucleares, serguéi shoigú, seguridad, tratado de no proliferación nuclear (npt), 🛡️ zonas de conflicto, la india, 🛡️ fuerzas armadas