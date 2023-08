Conoce el M2020, el tanque más avanzado de Corea del Norte | Fotos

https://sputniknews.lat/20230805/conoce-el-m2020-el-tanque-mas-avanzado-de-corea-del-norte--fotos-1142222734.html

En aquel entonces fue declarado como un prototipo, pero las recientes imágenes de esta máquina en acción, que fueron publicadas por la cadena norcoreana KCTV al conmemorar el 70 aniversario del final de la guerra de Corea, han revelado nuevos detalles sobre el M2020. Se trata de una máquina secreta, cuyas características e incluso nombre se desconocen. De hecho, el indicativo M2020 le fue otorgado por los especialistas extranjeros, marcando el año en que fue avistado por primera vez. Sin embargo, las imágenes disponibles ya permiten sacar ciertas conclusiones y Sputnik te revela algunos detalles conocidos sobre el carro de combate más avanzado de Corea del Norte.Historia del desarrollo Aunque algunas fuentes consideran la apariencia del M2020 como una combinación de M1 Abrams estadounidense y el T-14 Armata ruso o el tanque Zulfiqar iraní, de acuerdo con el artículo del portal Military Watch, el diseño de este carro de combate podría haber estado influenciado por el tanque avanzado ruso T-90A. En este sentido, ambos países cuentan con larga cooperación en el pasado con la antigua licencia del tanque soviético T-62 concedida para Corea del Norte, después del que fueran elaborados modelos locales: tanques Chonma-ho, Pokpung-ho y Songun-915. Además, a favor de la tesis, según el artículo, se dice que oficiales norcoreanos visitaron anteriormente la empresa-fabricante rusa Uralvagonzavod, donde se producen los tanques de combate principales de Rusia. Eso ha generado especulaciones de que esta visita podría haber influenciado el diseño del tanque norcoreano.En este sentido, cabe señalar que Corea del Norte ya tiene vasta experiencia en el desarrollo y actualización de tanques. De hecho, su industria correspondiente se ha desarrollado hasta tal punto que el país estuvo ofreciendo activamente sus servicios de modernización de tanques soviéticos. Un ejemplo notable de ello fue la integración de telémetros láser y otros equipos actualizados para los T-55 del Ejército sirio. Posibles características básicasAunque las características básicas del nuevo carro de combate siguen clasificados estrictamente, los expertos creen que está bien optimizado para operaciones en terreno montañoso, lo que corresponde a la geografía de la península coreana. Como procede de la publicación de Military Watch, lo más probable es que Corea del Norte utilice en el M2020 proyectiles AFPSDS (perforador de blindaje estabilizado por aletas) y aplique los últimos avances en sistemas de control de fuego y de protección activa, incluidas nuevas generaciones de miras térmicas y sistemas de comunicaciones.El M2020 parece estar dotado de un blindaje compuesto y, posiblemente, dispone de un diseño modular. El portal chino Sina military opina que algunas partes de su torreta incluyen un blindaje de hasta 10 cm de grosor para defenderse de las municiones de ataque superior y estima su peso total entre 50 y 55 toneladas.Se destaca que el M2020 cuenta con siete pares de rodillas de soporte. Este hecho cobra importancia, ya que significa el tamaño superior en comparación con los modelos anteriores, que disponían de un par menos. Debido a la presencia de unas "faldas" que cubren parcialmente las rodillas, es difícil determinar el tipo de suspensión que tiene el tanque. En contraste con los prototipos que se mostraron por primera vez, los últimos tanques avistados el 27 de julio de 2023 adquirieron un nuevo blindaje explosivo reactivo —ERA, según sus siglas en inglés—.En lo que se refiere a su armamento, de acuerdo con el portal The Drive, el cañón principal del M2020 constituye una derivación del ruso 2A46 de 125 mm. Esta opinión se fundamenta en el hecho de que los carros de combate norcoreanos Chonma-216 y Songun-915 ya estaban equipados con él. Además, a juzgar por las imágenes disponibles, también tiene una ametralladora coaxial de 7,62 o 12,7 mm. La publicación resalta que los dos lanzadores de misiles guiados antitanque del M2020 (en la parte derecha de la torreta) pueden utilizarse para lanzar misiles Bulsae, derivados del 9K111 Fagot de la era soviética o los 9M133 Kornet rusos. Cabe destacar que el modelo modernizado Bulsae-3 ya cuenta con un sistema de guiado láser a diferencia del arma soviética y tiene un diámetro mayor, facilitando más eficacia.Lo más probable es que los ingenieros norcoreanos recurrieron a los lanzadores externos debido a que los T-72 que recibió el país eran de las primeras modificaciones que no tenían la capacidad de lanzar misiles por el barril del cañón. Consecuentemente, los militares de Corea del Norte no podrían realizar ingeniería inversa para hacerse con esta capacidad. Se desconoce el número de tripulantes, pero lo más probable es que sean tres, pues según el portal surcoreano The Science Times, el comandante parece estar ahora en la parte derecha de la torreta. Este cambio de posición podría indicar la presencia de un autocargador, igual que en los tanques de diseño ruso y el surcoreano K2 Black Panther. Esto también parece confirmarse por las imágenes de los M2020 en el desfile, donde se pueden ver solo tres tripulantes. A partir del aspecto del tanque, los expertos creen que el techo de su torreta cuenta con miras panorámicas, un mástil meteorológico, y lanzagranadas de humo en la parte trasera de la torreta protegidos por blindaje de tablillas. En lo que se refiere a la planta motriz, el medio surcoreano estima que el M2020 podría estar dotado del mismo motor diésel de 1.200 CV que propulsa a los carros de combate Songun-915. Como resultado, los cambios significativos en el aspecto del carro de combate principal de Corea del Norte, así como el proceso en curso de mejora de sus prestaciones, pueden indicar que el país se esfuerza por alcanzar el nivel técnico de los más avanzados tanques del mundo, incluidos los carros surcoreanos K1 y especialmente K2.

