https://sputniknews.lat/20230819/que-es-el-sur-global-y-como-puede-ayudar-a-derribar-el-orden-mundial-liderado-por-occidente-1142808826.html

¿Qué es el Sur Global y cómo puede ayudar a derribar el orden mundial liderado por Occidente?

¿Qué es el Sur Global y cómo puede ayudar a derribar el orden mundial liderado por Occidente?

El Sur Global, una colección amplia y suelta de naciones —la mayoría de África, Asia y América Latina— emergió de las profundidades de la oscuridad académica... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T02:45+0000

2023-08-19T02:45+0000

2023-08-19T02:45+0000

internacional

china

brics

otan

movimiento de países no alineados (mnoal)

🌏 asia

🌍 áfrica

El interés académico y público en el término "Sur Global" ha aumentado durante el último año y medio a la luz de las transformaciones fundamentales que se están observando en el orden político, militar y económico mundial durante el conflicto entre la OTAN y Rusia en curso en Ucrania y un esfuerzo liderado por Estados Unidos para limitar el creciente poderío económico mundial y la influencia geopolítica de China.Mientras Sudáfrica se prepara para recibir a docenas de líderes de África y otros países del Sur Global en la Cumbre de los BRICS en Johannesburgo, que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto, los medios empresariales estadounidenses han hecho sonar la alarma sobre la creciente negativa del Sur Global a seguir la política de Washington contra Rusia, o el enfrentamiento con China. En cambio, muchos han mostrado una creciente disposición y capacidad para actuar como actores soberanos e independientes en el escenario mundial.¿Qué es el Sur Global? ¿Cómo se define?El término "Sur Global" surgió por primera vez durante la Guerra Fría. En ese sentido, fungió para referirse a las amplias divisiones económicas entre las naciones del norte más ricas, generalmente industrializadas, y los países en desarrollo del sur, muchos de los cuales hasta las décadas de 1960 y 1970 siguieron siendo parte de los imperios coloniales de Europa Occidental o continuaron siendo subyugados por el neocolonialismo occidental.El escritor, académico y activista político estadounidense Carl Oglesby es ampliamente reconocido por haber sido el primero en utilizar el término Sur Global en su significado contemporáneo, para referirse, en 1969, a la Guerra de Vietnam y para explicar cómo el "dominio" del Norte Global a través de siglos de explotación dio lugar a un "intolerable orden social" global.Ser una nación del Sur Global puede tener todo tipo de implicaciones, desde tasas de mortalidad infantil más altas y una esperanza de vida más baja, hasta tasas de educación más bajas, altos niveles de pobreza y una mayor propensión a migrar en busca de una vida mejor en el extranjero (lo que a su vez puede causar otros problemas económicos y sociales, como la escasez de profesionales capacitados en el hogar y las dificultades para integrarse en el nuevo país de origen). Al mismo tiempo, muchos de los problemas creados por las naciones más ricas e industrializadas del Norte Global, como los desechos y la contaminación, a menudo afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global.La desaparición del bloque político y económico liderado por los soviéticos en 1991, el surgimiento de los países BRICS a fines de la década del 2000, la tendencia hacia la desindustrialización en muchos países occidentales y otros desarrollos, han provocado debates académicos sobre la validez de un término como "Sur Global" en el mundo moderno. Sin embargo, la clara división recientemente demostrada entre Occidente y las naciones en desarrollo a raíz de la crisis de Ucrania, así como la falta de voluntad de estas últimas para romper relaciones económicas con Rusia e imponer sanciones a Moscú, muestra que el término sigue manteniendo cierta medida de relevancia y validez.¿Qué países están en el Sur Global?La mayoría de los mapas contemporáneos que muestran la división entre las naciones del Norte y Sur Global corren aproximadamente a lo largo del Trópico de Cáncer, con México y gran parte del Caribe, Sudamérica, la mayoría, si no es que toda África, Medio Oriente, Asia Central, Oriental y Suroriental (con excepción de Japón, Australia y Nueva Zelanda) como miembros del Sur Global. En ese sentido, dichos países representan más del 85% de la población mundial y cerca del 40% del PIB mundial.¿China es miembro? ¿Qué hay de Turquía?Mientras que algunos países del Sur Global han logrado avances dramáticos para sacar a grandes sectores de su población de la pobreza (y en el caso del bloque BRICS, incluso llegando a rivalizar con los principales países occidentales en términos de poder económico combinado), muchos, incluidos China y Turquía, continúan identificándose con el Sur Global, con tal identificación pensada para ayudar a diferenciarlos de Occidente y su legado de colonialismo o neocolonialismo, y ayudar a construir nuevas conexiones políticas y económicas basadas en un sentido de solidaridad y pertenencia.¿Qué es la Cumbre de la Voz del Sur Global?En enero de 2023, India acogió la primera Cumbre de la Voz del Sur Global, un foro virtual que Delhi caracterizó como "una plataforma común para deliberar sobre las preocupaciones, intereses y prioridades que afectan… a los países en desarrollo y también para intercambiar ideas y soluciones y, lo más importante, unirnos en voz y propósito para abordar las preocupaciones y prioridades".Con la participación de representantes de unos 125 países, la cumbre fue un éxito y se convirtió en "la conferencia digital más grande de líderes y ministros del mundo en desarrollo" jamás reunida, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India.Si bien el futuro potencial de la iniciativa liderada por la India aún está por verse, es quizás el intento más significativo de este tipo desde el establecimiento en 1961 del Movimiento de Países No Alineados para crear una agrupación independiente de bloques de naciones del Sur Global en el siglo XXI.¿Qué tipo de futuro puede esperar el Sur Global?El continuo ascenso del bloque BRICS, que incluye cuatro naciones del Sur Global (Brasil, India, China y Sudáfrica), además de Rusia, un miembro no occidental del Norte Global que busca establecer las bases de un orden mundial multipolar, aumentar justificadamente la esperanza de que los actuales desequilibrios socioeconómicos y las desigualdades entre el Norte y el Sur puedan resolverse gradualmente a través del surgimiento de alternativas a las instituciones y bloques occidentales para facilitar el desarrollo y la independencia del Sur.Al mismo tiempo, la creciente preocupación en los países occidentales por el surgimiento de centros de poder alternativos en el mundo en desarrollo indica que la transición a la multipolaridad desde la unipolaridad liderada por Estados Unidos y sus aliados, probablemente no ocurrirá sin los intentos de los países occidentales de aferrarse a sus antiguas posesiones coloniales utilizando todos y cada uno de los medios disponibles.

china

🌏 asia

china, brics, otan, movimiento de países no alineados (mnoal), 🌏 asia, 🌍 áfrica