La prensa de EEUU busca crear "una atmósfera de miedo y confrontación en torno a China"

La prensa de EEUU busca crear "una atmósfera de miedo y confrontación en torno a China"

A principios de este agosto, Moscú y Pekín concluyeron patrullas conjuntas en el Pacífico occidental y septentrional, frente a la costa de Alaska. Los ejercicios, que comprometieron a 11 buques de guerra, se llevaron a cabo en aguas neutrales, sin violar el marco jurídico de zonas marítimas.No obstante, los senadores estadounidenses Dan Sullivan y Lisa Murkowski se equivocaron el sábado 5 de agosto y describieron los ejercicios como nada menos que una "incursión", algo que fue negado por el Comando Norte estadounidense: "La patrulla permaneció en aguas internacionales y no se consideró un amenaza", declaró el 6 de agosto el vocero del comando.Sin embargo, la prensa estadounidense echó más gasolina al fuego. El mismo día en que el Departamento de Defensa del país angloparlante dijo que las patrullas ruso-chinas no representaban ninguna amenaza, una de las principales emisoras del país incurrió en desinformación e inventó una situación inexistente.Según el espacio de comunicación, el paso de los buques de guerra fue "el último roce entre Rusia, China y los EEUU". Además, calificaron los ejercicios como una "maniobra agresiva" y una "incursión". Sorprendentemente, al final del segmento se dijo que los senadores de Alaska, presuntamente aquellos que habían alertado sobre una presunta "incursión" , renovaron los llamados para consolidar una mayor inversión en Alaska de poder militar a raíz de los ejercicios ruso-chinos.Esta narrativa distorsionada atrajo la atención del Quincy Institute for Responsible Statecraft, con sede en Washington, que concluyó que este segmento de noticias "ejemplifica la complicidad del cuarto poder en una marcha hacia una nueva Guerra Fría con Pekín", impulsada por neoconservadores y halcones estadounidenses.Según los académicos, los políticos en Washington, el complejo militar e industrial del país y "otras partes interesadas financiera o políticamente buscan crear una atmósfera de miedo y confrontación en torno a China" y sus acciones, por lo que utilizan los medios para moldear a la opinión pública en este aspecto.El grupo de expertos también señaló que la noticia contradecía claramente la evaluación del Pentágono sobre el evento, lo que remarca todavía más el caracter falaz del reporte periodístico transmitido de la emisora estadounidense.Mientras EEUU está tratando de navegar en un orden geopolítico cambiante con China emergiendo como su principal competidor, los halcones de Washington están adoptando un enfoque militarista en lugar de una sana competencia y una perspectiva de cooperación, y la prensa estadounidense les está haciendo el juego con entusiasmo, concluyó el grupo de expertos.

