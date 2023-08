https://sputniknews.lat/20230812/por-que-el-veto-de-eeuu-a-la-inversion-en-la-industria-tecnologica-china-no-frenara-su-desarrollo-1142545623.html

¿Por qué el veto de EEUU a la inversión en la industria tecnológica china no frenará su desarrollo?

¿Por qué el veto de EEUU a la inversión en la industria tecnológica china no frenará su desarrollo?

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el 9 de agosto una orden ejecutiva destinada a frenar el crecimiento de tecnologías sensibles en China, como los semiconductores, la microelectrónica, la computación cuántica y ciertas capacidades de inteligencia artificial. Sin embargo, "China no necesita capital estadounidense y puede financiar todo lo que quiera", según comentó a Sputnik Paul Craig Roberts, economista y escritor estadounidense, que fue también subsecretario del Tesoro en la administración Reagan, reflexionando sobre la iniciativa de la Casa Blanca.Además, el analista destacó que muchos de los científicos chinos se formaron en los Estados Unidos, mientras que los conocimientos científico-tecnológicos están ahora disponibles en revistas revisadas por sus pares y en los contactos entre científicos. "En otras palabras, hay pocos secretos", subrayó.De acuerdo con el especialista, gran parte de la fabricación estadounidense para el mercado nacional reside en China, por lo que "una verdadera guerra comercial privaría a las empresas norteamericanas, como Apple, de productos para vender en los mercados de EEUU y, por lo tanto, daría lugar a una disminución de sus ingresos".Además, continuó, Pekín es el mayor acreedor de Washington, y si se deshiciera de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, "se produciría el caos". De esta forma, enfatizó el interlocutor, "nos guste o no, China lleva la delantera en el juego de 'ojo por ojo' que se está desarrollando".¿Cómo podría China tomar represalias?En respuesta a la medida adoptada por la Casa Blanca, los dirigentes chinos advirtieron de que las restricciones a la inversión "socavarán gravemente los intereses de las empresas e inversores chinos y estadounidenses" y reducirán "la confianza de la comunidad internacional en el entorno empresarial estadounidense", conforme con Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington."Seguramente las nuevas disposiciones de EEUU serán un boomerang para la economía de ese país, sobre todo para el sector de la alta tecnología", explicó a Sputnik Fabio Massimo Parenti, profesor asociado de economía política internacional y estudios globales en la Universidad de Asuntos Exteriores de China.En opinión del profesor, la raíz de esas iniciativas antichinas es que "Estados Unidos y el Occidente colectivo perdieron su primacía a nivel mundial, y ahora están tratando de destruir la forma neoliberal de la globalización, ofreciendo la nueva versión de la Guerra Fría."El experto citado llamó la atención sobre el hecho de que dichas medidas podrían afectar a la rentabilidad de las empresas estadounidenses, estropear las relaciones con China y dificultar su acceso al gran y lucrativo mercado de la República Popular.Como ejemplo, el analista aludió a la reciente decisión de Pekín de imponer restricciones a las exportaciones de tierras raras. La prohibición china de exportar galio y germanio, dos elementos esenciales para fabricar chips semiconductores, entró en vigor el 1 de agosto y causó escalofríos entre los fabricantes estadounidenses, dado que China produce más del 80% del galio y el 60% del germanio del mundo.El Occidente, prosiguió el experto, "depende mucho del mercado y los proveedores chinos y no es capaz de reemplazarlos de manera fácil". Y este proceso de sustitución y deslocalización "llevará muchos, muchos años en un sistema político, muy inestable, tanto en Europa como en Estados Unidos", añadió.Conforme con el analista, todo el conjunto de acciones estadounidenses —empezando por las restricciones a la industria china de semiconductores y terminando con la prohibición de inversiones— "están acelerando de facto el proceso de independencia tecnológica de la República Popular respecto a Estados Unidos".Y con el tiempo, resumió Parenti, las medidas de Washington "podrían impulsar indirectamente la competitividad tecnológica de China frente a EEUU y contribuir así a la reorganización geopolítica en el curso hacia un orden mundial multipolar más equitativo".

