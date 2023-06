https://sputniknews.lat/20230616/aqui-se-esta-forjando-lo-que-va-a-ser-el-nuevo-orden-multipolar-1140657633.html

"Aquí se está forjando lo que va a ser el nuevo orden multipolar"

Expertos entrevistados por Sputnik durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo señalan que Europa se está quedando rezagada por su dependencia... 16.06.2023, Sputnik Mundo

Durante su participación en el foro, el mandatario ruso aseveró que se está consolidando el orden mundial multipolar y, dijo, este proceso "es inevitable"."El intrínsecamente feo sistema mundial neocolonial ha dejado de existir y se está consolidando un orden mundial multipolar. Se trata de un proceso inevitable", afirmó Putin, quien además brindó datos duros que evidencian el proceso de desdolarización de la economía global. Al respecto, el doctor en ciencias económicas Juan Antonio de Castro, originario de España y quien fue uno de los asistentes al Foro, indicó que los países europeos y Estados Unidos tienen planteamientos "bélicos y dementes" que les impide darse cuenta de que el sistema mundial ha cambiado. El doctor de economía internacional por la Universidad Complutense de Madrid y exfuncionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuntó que la Unión Europea se ha limitado a apegarse a los designios de Washington, lo que está generando un rezago económico. "Lo que vemos aquí [en el Foro] es la mitad del mundo, o más, decidiendo sobre un crecimiento bestial con unas oportunidades tremendas; y en esas, claramente, se está quedando fuera la Unión Europea", indicó el también académico. Juan Antonio de Castro criticó el hecho de que en Rusia haya nula presencia de empresas españolas, lo que calificó como una mala decisión, pues se están "perdiendo unas oportunidades inmensas". "En esta Europa y encerrados en este condicionamiento anglosajón, no vamos a llegar a muchísimo, vamos a quedarnos, más bien, bloqueados", dijo el economista. Sobre el proceso de desdolarización, el experto apuntó que al fallar el sistema de Occidente esto se refleja en la moneda y, apuntó, "la confianza en la moneda lo es todo". En su discurso, el presidente Putin calificó el segundo trimestre de 2022 como el periodo más difícil para la economía, pero, pese a todo, la estrategia elegida por el país ha dado resultados y se está fortaleciendo. El Producto Interno Bruto (PIB) ruso puede alcanzar casi 2% hacia el fin del año y el nivel de la inflación es menor que en los Estados occidentales, defendió el ejecutivo ruso. Mientras tanto, el desempleo en Rusia está cerca de su nivel más bajo en la historia, con solo 3,3% de la población."El segundo trimestre del año pasado fue el más difícil para nuestra economía, para las empresas nacionales, cuando las circunstancias, el orden habitual del comercio, los asentamientos y la logística estaban cambiando rápidamente, y cuando, de hecho, todo el tejido de la vida empresarial y económica estaba siendo remodelado. Hoy podemos decir con confianza que la estrategia elegida en aquel momento tanto por el Estado como por las empresas rusas funcionó", subrayó el dirigente.Sobre esto, el cónsul honorario de Rusia en Vigo, Pedro Mouriño, CEO y fundador de IberAtlantic Global Corporation, indicó que lo dicho por el mandatario ruso no es una opinión, sino hechos comprobables. Mouriño indicó que las cifras dadas por el mandatario ruso están avaladas por organismos internacionales y subrayó que son los países que han impuesto sanciones contra Rusia los que se han visto mayormente afectados en su economía, como por ejemplo Alemania. "Algo que se pronosticaba es que en Rusia con el desabastecimiento que se pronosticaba tener de productos y servicios internacionales iba haber un crecimiento disparado de la inflación para poder proveerse de esos servicios, y todo lo contrario, se ha moderado", indicó. Con él coincidió el vicepresidente de la Federación de Periodistas de Perú, Ricardo Sánchez Serra, quien aseveró que estas sanciones han afectado más a los países que las imponen. De acuerdo con Sánchez Serra, Rusia es un país vivo que no tiene temor de las acciones de Occidente. "Veo una vida bastante normal", agregó el periodista peruano. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo es un evento empresarial anual que se celebra en la ciudad homónima. Su 26.ª edición se desarrolla entre el 14 y el 17 de junio de 2023. Según los organizadores, en el evento participan representantes de 130 países y territorios. Además, reúne a dirigentes de organizaciones internacionales, personalidades públicas de renombre, destacados académicos, expertos y medios de comunicación.

