https://sputniknews.lat/20230616/putin-occidente-se-beneficia-de-la-crisis-ucraniana-para-ocultar-sus-errores-economicos-1140650558.html

Putin: Occidente se beneficia de la crisis ucraniana para ocultar sus errores económicos

Putin: Occidente se beneficia de la crisis ucraniana para ocultar sus errores económicos

Los países occidentales se benefician de la actual crisis en Ucrania como excusa para encubrir sus faltas en el ámbito económico, declaró el presidente de... 16.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-16T18:15+0000

2023-06-16T18:15+0000

2023-06-16T18:15+0000

economía

📈 mercados y finanzas

vladímir putin

rusia

desdolarización

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/10/1140641672_0:14:2953:1675_1920x0_80_0_0_ffa2496dc395ef578338a84fda39a1c9.jpg

"Ellos [los Estados occidentales] sólo se benefician de la crisis actual en Ucrania. Es una excusa para encubrir sus errores económicos tanto en energía como en finanzas", afirmó el mandatario ruso en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).Pero incluso sin haberse iniciado este conflicto, durante el mandato del expresidente de EEUU Donald Trump se impusieron muchas restricciones y sanciones a Rusia, agregó Putin. En este contexto, subrayó que los que intentan restringir artificialmente a otros países lo sufren en primer lugar ellos mismos."No podemos alegrarnos por ello, pero no conduce ni conducirá a tales circunstancias que obstaculicen nuestro desarrollo", manifestó el líder ruso.Tendencia hacia la desdolarizaciónRusia no tiene como objetivo desdolarizar su economía ni la economía mundial, indicó Putin. "El impacto de una u otra moneda en la economía mundial está directamente relacionado con el potencial económico del país emisor de esa moneda", precisó.En sus palabras, ahora EEUU constituye una gran economía. No obstante, sus dirigentes actuales abusan de la confianza de su pueblo.Esto también se aplica al dólar, que Washington está utilizando como un arma. Si la tendencia hacia los pagos sin dólar cobra impulso, será el principio del fin de esa moneda, subrayó el jefe de Estado, añadiendo que las reservas de las principales economías del mundo en dólares están disminuyendo, al igual que las liquidaciones en euros.Estado actual de la economía rusaEl presidente ruso calificó el segundo trimestre de 2022 como el periodo más difícil para la economía, pero señaló asimismo que la estrategia elegida por el país dio resultados. El crecimiento del PIB ruso puede alcanzar casi 2% hasta el fin del año y el nivel de la inflación es menos que el de los Estados occidentales. Mientras tanto, el desempleo de Rusia está cerca de su nivel más bajo en la historia, con solo el 3,3% de la población. Ahora, según Putin, el país necesita aumentar gastos en la esfera de la defensa para garantizar su seguridad.Rusia seguirá vigilando en la situación macroeconómica actual, apuntando al objetivo de inflación, como lo realizaba durante la pandemia COVID-19. La capacidad financiera del Estado le permite mantener un rumbo firme hacia el mantenimiento de la justicia social y la reducción de la pobreza, afirmó, subrayando que 1,7 millones de personas salieron del umbral de la pobreza en el país en 2022.Postura económica de Moscú en el mercado globalEl mandatario prestó atención al hecho de que Rusia ha elegido el camino de la expansión de la libertad empresarial, en vez de la transición a una vía comando-administrativa, "como algunos habían pronosticado". Además, prosiguió, el Estado nunca ha expulsado a nadie de su mercado y no teme la competencia de las empresas extranjeras, pero tendrá en cuenta las particularidades de su comportamiento en caso de que regresen. Al mismo tiempo, las autoridades apoyarán a los nuevos propietarios rusos de antiguas empresas extranjeras.Sin embargo, Putin destacó que los países occidentales "anulan" su propia reputación por competencia desleal.Tocando el tema de las cuentas rusas congeladas en el extranjero, el presidente subrayó que esto viola todas las normas de derecho, calificándolo de "medievalidad" y "bandidaje". Dirigiéndose al negocio nacional, el jefe de Estado reiteró que deben centrarse en invertir en Rusia.Cooperación económica internacionalComentado el estado de cosas en la arena internacional, Putin constató que las autoridades rusas preparan nuevos mecanismos de liquidación transfronteriza, porque los cambios en el mundo son irreversibles y profundos, y Rusia necesita una política económica proactiva, resaltó.En este sentido, el dirigente ruso afirmó que cerca del 90% de los pagos con los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) se efectúan en rublos. En tanto, con China el 80%, en rublos y yuanes. En términos generales, Putin indicó que la apertura de la economía constituye un principio importante para el país y que no ha sido Rusia la que tomó el rumbo hacia el autoaislamiento. Profundizó que con países que "no sucumben a presiones groseras", el comercio se ha multiplicado.Mercado petrolero y gasísticoAl comentar el mercado ruso del petróleo y el gas, el líder ruso señaló que se encuentra en buen estado y tiene un futuro prometedor. Las restricciones a la venta de recursos energéticos rusos obligan a las empresas nacionales a actuar de forma más profesional y dedicarse más al procesado de estos recursos. Rusia empezó a reorientarse hacia Asia, América Latina y África mucho antes de la situación de Ucrania, enfatizó.En lo que se refiere a los últimos acontecimientos en el mercado de los recursos energéticos, Putin destacó que las restricciones occidentales afectan a los mercados mundiales y precios, como consecuencia la OPEP+ toma decisiones que minimizan el impacto de las repercusiones negativas. Añadió que todas sus decisiones para reducir la producción están despolitizados y no están relacionadas con la operación militar, sino solo con la viabilidad económica, por eso la OPEP+ equilibra el mercado de forma cooperativa.El Foro Económico Internacional de San Petersburgo es un evento empresarial anual que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo. Su 26.ª edición se desarrolla entre el 14 y el 17 de junio de 2023. Según los organizadores, en el foro participan representantes de 130 países y territorios. Este evento reúne a dirigentes de organizaciones internacionales, personalidades públicas de renombre, destacados académicos, expertos y medios de comunicación.

https://sputniknews.lat/20230616/una-nueva-moneda-brics-podria-acelerar-la-desdolarizacion-de-la-economia-mundial--1140626219.html

https://sputniknews.lat/20230615/somos-mas-pobres-un-empresario-explica-a-sputnik-como-espana-sufre-las-sanciones-antirrusas--1140589654.html

https://sputniknews.lat/20230510/europa-se-ve-obligada-a-pagar-un-extra-por-un-petroleo-como-el-ruso-al-agotarse-sus-opciones-1139285659.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, vladímir putin, rusia, desdolarización, occidente