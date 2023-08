https://sputniknews.lat/20230817/la-cumbre-de-los-brics-2023-quienes-son-los-participantes-e-invitados-1142739319.html

La Cumbre de los BRICS 2023: ¿quiénes son los participantes e invitados?

Sudáfrica, al ocupar de momento la presidencia de los BRICS, se está preparando para organizar la XV Cumbre de los BRICS en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto de 2023, bajo el lema "Los BRICS y África: asociación para el crecimiento mutuamente acelerado, el desarrollo sostenible y el multilateralismo inclusivo". No se puede exagerar la importancia del evento de alto perfil que reunirá a las principales economías en desarrollo del mundo, conocidas como los BRICS, un acrónimo de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. La primera cumbre presencial de los BRICS desde la pandemia del COVID-19 se produce cuando los Estados miembros continúan expandiendo su influencia política y aumentando su participación en el PIB mundial, superando al G7. Además, el ascenso de los BRICS ha demostrado la posibilidad de un cambio de poder del norte global al sur en medio del declive de Estados Unidos como superpotencia unipolar.Sputnik analiza quiénes participan en la cumbre de los BRICS, quiénes han sido invitados y qué países actualmente aspirar ingresar al bloque.¿Qué países participan en la Cumbre?Los jefes de Estado o jefes de Gobierno de los cinco Estados miembros asistirán a la Cumbre. En consecuencia, en la lista están el mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que asumió la presidencia del grupo en enero, el líder chino, Xi Jinping, el jefe de Estado brasileño, Lula da Silva, y el primer ministro indio, Narendra Modi. El presidente ruso, Vladímir Putin, no asistirá en persona, pero se espera que participe en la Cumbre por videoconferencia.Putin va a presentar su discurso en línea el 23 de agosto, informa Anil Sooklal, enviado sudafricano de los BRICS. La delegación rusa será encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.¿Quiénes son invitados del evento?De acuerdo con la ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, el presidente sudafricano ha invitado, con el consenso de sus homólogos de los BRICS, a "67 líderes de África y el sur global a asistir a los diálogos de divulgación BRICS-África y BRICS Plus". Los mandatarios cubren todos los continentes y regiones del sur global, agregó.Actualmente, al menos 34 países han confirmado su participación, declaró Pandor. El ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, Serguéi Aléinik, participará en la cumbre, indicó a Sputnik el portavoz de la cancillería bielorrusa, Anatoli Glaz. No se ha invitado a ningún líder occidental. A principios de 2023, la jefa de la diplomacia francesa, Catherine Colonna, confirmó que el presidente Emmanuel Macron estaba interesado en ir a Johannesburgo como observador para asistir a la cumbre. La propuesta de Macron fue recibida con una reacción mixta entre los miembros de los BRICS. Rusia argumentó que la participación del presidente francés sería inapropiada debido a la política hostil de París hacia Moscú. A principios de agosto, se anunció oficialmente que Emmanuel Macron no sería invitado a la cumbre en Johannesburgo.La agenda de la CumbreEl primer día de la cumbre, el 22 de agosto, se celebrará un foro empresarial en el que los jefes de Estados se dirigirán a los participantes en la sesión final por la noche. Después de eso, los líderes de los BRICS se reunirán en una sesión a puerta cerrada. "La agenda está abierta, podrán intercambiar opiniones sobre cualquier tema que consideren necesario", aclaró Anil Sooklal.Los eventos del 23 de agosto se dividirán en dos sesiones. La primera, a puerta cerrada, durará supuestamente una hora y media, y la segunda, sesión abierta, aparentemente unas dos horas. Durante la primera sesión, los líderes de la asociación, junto con diez representantes de cada delegación, discutirán geopolítica, temas de seguridad, finanzas y economía. La sesión abierta incluirá, en particular, representantes del Consejo Empresarial, la Alianza Empresarial de Mujeres y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, con informes presentados por estas organizaciones. Al final de la cumbre, los jefes de los Estados miembros adoptarán una declaración final, en la que sus representantes ya han comenzado a trabajar, añadió Sooklal.¿Qué países están interesados en formar parte de los BRICS?La ampliación de los BRICS ocupa un lugar destacado en la agenda y se discutirá en la próxima cumbre del grupo en Sudáfrica, enfatizó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Más de 40 países han expresado su deseo de unirse a los BRICS, y 23 de ellos lo han realizado oficialmente, detalló Pandor.Entre los que han presentado su solicitud oficialmente se encuentran Argentina, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Senegal, Argelia, Etiopía, Irán e Indonesia. "La lista de países es grande", concluyó Sooklal.

