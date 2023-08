https://sputniknews.lat/20230817/migracion-violencia-e-incertidumbre-a-que-se-enfrenta-guatemala-de-cara-a-las-elecciones-1142715465.html

Migración, violencia e incertidumbre: ¿a qué se enfrenta Guatemala de cara a las elecciones?

Migración, violencia e incertidumbre: ¿a qué se enfrenta Guatemala de cara a las elecciones?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, que se celebrará el 20 de agosto, son de interés interno, pero también en América Latina dados... 17.08.2023

En esta etapa, donde la población decidirá entre Sandra Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, conservadora) y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (centroizquierda), hay diversos temas pendientes a considerar a corto y largo plazo.Al respecto, la maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich, Estados Unidos, Arlene Ramírez Uresti asegura que hay un fuerte clima de incertidumbre sobre los posibles resultados en las urnas, así como lo que pasará a corto y largo plazo.Los problemas económicos y la migraciónAdemás del clima electoral, Guatemala continúa sufriendo algunos temas de larga data como la pobreza, que a su vez acarrea un alto flujo migratorio hacia Estados Unidos."Hace tres años, el crecimiento económico en el país fue de 8%. En el periodo anterior, fue de 5% y es posible que este año llegue a 3,5%. Sin embargo, la pobreza afecta a más del 55% de la población", ahonda Muñoz.En esta ecuación también aparece la violencia, especialmente la que es perpetrada por el crimen organizado."Si bien es cierto que no tiene niveles como los que vemos, por ejemplo, en Honduras, la violencia y los grupos criminales tienen fuerte presencia en el país centroamericano", explica el especialista con estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA).Otro factor que agrega el experto es la corrupción en todos los niveles. "El comportamiento del poder Judicial es utilizado de forma meramente político electoral", refiere.Al respecto, Ramírez Uresti puntualiza que tanto la inseguridad como la migración son parte de los tópicos que tienen gran peso tanto en la nación como en el Triángulo Norte, donde figura esta nación junto con Honduras y El Salvador.Guatemala en el mundoRespecto a la relevancia de los comicios a nivel regional, la experta en temas internacionales reflexiona que, si bien Guatemala tiene potencial para ser aún más relevante en Latinoamérica, aún cuenta con límites para vincularse de una manera contundente. En esta misma línea, Muñoz agrega que entre ambas naciones su tópico esencial es la migración. Además, apunta a que China también cuenta y tendrá en los próximos tiempos un fuerte peso en territorio guatemalteco, pero sin confrontarse con EEUU.Esto también va de la mano con la postura que ha mostrado sobre Taiwán y hasta en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, realizó un viaje a mediados de 2022 a Kiev. Lo que se espera en los comiciosAmbos especialistas sugieren que el pronóstico sobre quién se llevará el triunfo en los comicios presidenciales de Guatemala es reservado, debido a que la diferencia entre Torres y Arévalo durante la primera vuelta celebrada meses atrás fue mínima.Torres ganó con 15,68% de los sufragios, mientras Arévalo fue segundo, con el 11,78%. Ante ello, se decidió el balotaje, ya que de los 22 candidatos que participaron en esa etapa ninguno alcanzó la mitad más uno necesaria para ser proclamado ganador.Para un experto en temas internacionales consultado por Sputnik, quien decidió no dar su nombre por cuestiones de seguridad, la representante de Unidad Nacional de la Esperanza no tenía suficiente fortaleza, por lo que comenzó a mezclar sus propuestas con temas religiosos."Al no tener muy claro hacia dónde dirigirse, decidió apelar al voto conservador y evangélico neopentecostal e hizo un viraje de 180 grados de lo que ella realizaba, tareas tradicionales de un partido populista o de centro izquierda (...). Especialmente después de la primera vuelta, su grupo político se convierte en el más conservador y promotor de los valores familiares; está en contra del aborto, el matrimonio igualitario y lleva un mensaje de anticomunismo, metiendo miedo con el tema de las expropiaciones de tierra", refiere.Sin embargo, una cuestión que estará en juego es la población guatemalteca que, en la actualidad, aún no decide por quién votar, por lo que pueden ser atraídos por cualquiera de las dos propuestas."Lo que hemos observado en las últimas elecciones en donde Torres fue candidata, es que pierde gas al final de la contienda. Es probable que también lo pueda perder en esta ocasión por una simple y una razón: de todos los candidatos que participaron en [la etapa previa], ella es la que siempre genera más comentarios negativos entre los electores. Eso abre la puerta para que un Bernardo Arévalo disruptivo pueda lograr el triunfo, pero reitero, es pronóstico reservado", puntualiza Muñoz.Mientras tanto, Ramírez Uresti considera que ni Torres ni Arévalo podrían enfrentar de manera eficaz la realidad actual guatemalteca.El día después de las eleccionesLos tres expertos coinciden en que un punto medular serán las movilizaciones y reacciones del 21 de agosto, un día después de los comicios en Guatemala."Definitivamente en Alta Verapaz, que es un bastión de Sandra Torres, es muy probable que veamos niveles elevados de conflictividad comunitaria si el resultado no le favorece (...). Si se llegara a concretar un escenario de algún artilugio jurídico que pusiera en duda la validez de las elecciones, ante un posible triunfo de Arévalo, se darían marchas pacíficas, comentarios internacionales, pero con mayor auge en la capital", estima el experto, quien pidió no revelar su nombre.En este sentido, Muñoz prevé que, en caso de darse manifestaciones, serán apoyadas por el partido oficialista o fuerzas allegadas a él."Por ejemplo, en el caso de Torres, su partido inició como uno más de centro, más social demócrata, pero se ha ido acercando hacia la derecha, pero no cuenta con un vínculo tan fuerte con los grupos tradicionales ni con el Gobierno. Esto ponderaría escenarios difíciles", concluye.

