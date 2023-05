"No vamos a ser los últimos": el pueblo pesquero que será devorado por el mar en México | Video

https://sputniknews.lat/20230508/no-vamos-a-ser-los-ultimos-el-pueblo-pesquero-que-sera-devorado-por-el-mar-en-mexico--video-1139114204.html

Lupita pasa las noches atravesada por el miedo que le provoca no saber si va a amanecer al día siguiente. Lleva tres años esperando que las autoridades le...

Tenía 12 años cuando llegó a vivir al Bosque; ahora suma 46. Allí nacieron sus cuatro hijos y todos sus nietos. Prácticamente toda su vida la ha pasado en esa localidad. Pero después de la inundación que sufrió Tabasco en 2007, considerada la mayor en el país latinoamericano desde 1980, las cosas empezaron a cambiar.A pesar de los estragos que dejó aquella magna inundación —las autoridades declararon desastre en los 17 municipios del estado y más de 123.000 viviendas y 850.000 habitantes fueron afectados—, nadie en la comunidad se imaginó que lo perderían todo y que tendrían que abandonar su hogar, hasta que en el 2019 el mar se comió la primera línea de casas.Entonces se dieron cuenta de que la cosa iba en serio y empezaron a buscar ayuda. Un apoyo que hasta el momento, cuatro años después, no ha llegado.Naciones Unidas por el cambio climáticoEl 7 de noviembre de 2022 —en el marco de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), que se celebró en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij—, las mujeres del Bosque realizaron una rueda de prensa para denunciar la elevación del nivel del mar en su comunidad como consecuencia del cambio climático y exigir la reubicación. Ya para esa fecha, advirtieron, se había perdido una línea de postes de luz junto a dos líneas de casas, además de que el mar estaba a punto de destruir más viviendas, el jardín de niños y la escuela primaria. Adicionalmente, la intensidad de los nortes era cada vez más despiadada."En 2019 [el mar se llevó] la primera línea de casas, en (...) 2022 ya empezó más y más y pues [en ese 223] los nortes fueron implacables, no tuvimos mucho descanso, fueron más de 60, uno tras otro, y aún no terminan", comparte con preocupación Lupita y precisa que "de hecho, hoy estamos con norte".Muchos quedaron fuera del censoTuvieron que pasar cerca de tres meses, después de la rueda de prensa del 7 de noviembre de 2022, para que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador volteara a ver a la comunidad. En su conferencia matutina del 6 de febrero de este año, el mandatario designó al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño, como el encargado de la reubicación de los tabasqueños afectados. No obstante, las instancias que asumieron la responsabilidad fueron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que, como primer acercamiento, realizaron un recorrido en Bosque.De acuerdo con la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, un total de 25 familias viven en el sitio. Sin embargo, muchos habitantes del Bosque temen no ser tomados en cuenta para la reubicación, pues varios no estuvieron presentes cuando las autoridades levantaron el censo porque ya habían salido de la comunidad para proteger su vida.Pero a pesar de haber perdido la fe, los y las vecinas no claudicaron y realizaron su propia investigación, con lo que presentaron 60 solicitudes de vivienda en las instalaciones de la Sedatu, en la Ciudad de México. Al respecto, Vega Rangel declaró a Sputnik que la información es preliminar y que, por lo tanto, "será verificada y complementada en coordinación con la gente para garantizar la atención de todos los afectados con necesidad de vivienda bajo los criterios de operación de los programas".—¿Y hasta el momento todavía no les han dado respuesta de la reubicación?, cuestiona Sputnik. "Pues no", responde Lupita, pero señala que les han dicho que sí serán reubicados, solo que tomará tiempo. "Y en ese tiempo que va, pues puede ser muy cruel porque nos podemos quedar sin nada, acabarse lo poco que queda".Sobre este tema, la funcionaria federal Vega Rangel aseguró a Sputnik que el "proceso de reubicación no es un proceso lineal o secuencial donde cada uno de los pasos esté definido, ya que cada caso presenta características particulares, las cuales deben ser consideradas para la atención mediante una estrategia integral".Mientras tanto, el mar continúa avanzando y los habitantes del Bosque le piden al Gobierno que les permita conservar la costa como un puerto de abrigo o varadero para las lanchas y así poder seguir trabajando como pescadores, oficio al que se han dedicado generación tras generación. –Si tuviera que dedicarse a otra cosa debido a esta circunstancia, ¿le gustaría?, pregunta Sputnik. "Pues sí", responde Lupita con un dejo de resignación en la voz. "Si no se puede ser pescador, ni modo, tendríamos que dedicarnos algo más". "Hay gente que perdió todo"Entre las viviendas que el mar ha engullido están las de la mamá y los hermanos de Lupita, quienes tuvieron que irse a Frontera, municipio de Centla, a 12,5 kilómetros del Bosque. Así que ahora, comparte la tabasqueña, viven en la casa que construyó su sobrino. Sin embargo, "en esa casa vive mi mamá, mi hermana, su hijo con su hija, su hijo con su esposa, vive mi hermano, o sea, son muchos en una casa, porque no hay dónde".Otras personas, en cambio, lo han perdido todo y no tienen a dónde ir. Su única opción, entonces, fue construir unos refugios pequeños con el material de las casas que se han derrumbado. "Hay gente que perdió toda su ropa, sus cobijas, su cama, sus refrigeradores", denuncia Lupita, quien también perdió su refrigerador como consecuencia de la falta de energía eléctrica."En el caso mío [es] más difícil porque tengo que guardar insulina en un refrigerador, [pero] hay que adaptarnos (...) nos tenemos que adaptar a una nueva vida sin ese mar, sin esa playa, sin lo bonito, sin lo feo, es una nueva vida", declara la mujer. "Yo no me veo fuera de aquí, le soy sincera, pero si hay que emigrar lo vamos a hacer". Desplazamiento interno por el cambio climáticoDe acuerdo con el Global Report on Internal Displacement 2018 (Informe Global sobre Desplazamiento Interno), en el 2017 se registraron 18,8 millones de nuevos desplazamientos asociados con eventos climáticos en 135 países del planeta.La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por su parte, asegura que cada año "más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar y trasladarse a otros puntos de su propio país debido a los peligros que causan la creciente intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos [como lluvias inusualmente fuertes, sequías prolongadas, desertificación, degradación ambiental, ciclones o aumento del nivel del mar]".En el caso de Tabasco, la organización sin fines de lucro Climate Central concluyó que para 2050 una cuarta parte del estado quedará bajo el agua. En la tierra que vio nacer al presidente Andrés Manuel López Obrador viven 2 millones 402.598 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano.Con todo, en la actualidad no existe un consenso sobre un concepto legal que defina a las personas que se desplazan debido a eventos climáticos y, por ende, no hay mecanismos legales que garanticen la protección de quienes se ven forzados a dejar su hogar por estos motivos. Ni al interior de los países ni a nivel internacional. Pero a Lupita nadie le tiene que explicar los conceptos. "Yo era de las que decía: 'yo de aquí no me voy, con los pies por delante, jamás me voy de mi comunidad, ni aunque me den un palacio'. Pero ahorita ya no es que yo quiera, es que es a fuerza", dice.–¿Cómo sobrellevan usted y sus vecinos, su familia, estas circunstancias, cómo se apoyan?, pregunta Sputnik a Lupita. "Yo ya tomo terapia", responde, "porque pues ya soy una persona que tengo diabetes y eso pues a uno le pega más", confiesa la mujer de 46 años. Y reconoce: "Vamos a tener que ser desplazados, o ni siquiera tenemos un nombre, no sabemos si somos desplazados, si somos migrantes, no tenemos ni nombre"Sobre esto, el presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, Miguel Pajares, explicó en entrevista con Sputnik que es importante el reconocimiento jurídico de las personas desplazadas por eventos relacionados con el clima.Quienes huyen de los impactos del cambio climático, asegura el estudioso, deben ser reconocidos por los gobiernos porque están huyendo de algo que no es su culpa y que debe ser gestionado por las autoridades. "Desde 1992, que se hizo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los gobiernos se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero –que son las que están provocando el calentamiento global y el cambio climático– y no lo han hecho. Las emisiones han crecido durante estos 30 años constantemente; por tanto, los gobiernos son responsables de lo que les pasa a esas personas que huyen de los impactos climáticos", apunta, lo que hace necesario reconocerlas.El rezago educativoCuando el presidente López Obrador ordenó atender a la comunidad del Bosque, el mar ya había destruido 61 casas, la escuela primaria y el kínder, dejando sin hogar a 56 personas y sin escuela a 26 niños y niñas.Para paliar la situación, los vecinos construyeron una especie de pequeño refugio con las láminas de lo que dejó el mar: hojas de zinc, madera, etcétera.A esto hay que sumar el rezago educativo que provocó la pandemia de COVID-19. Según estimaciones del Banco Mundial, retomadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la pandemia causó en México un retraso equivalente a dos años de escolaridad. Esto significa que antes de la contingencia sanitaria los y las mexicanas alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a tercer grado de secundaria; mientras que en la actualidad, el conocimiento que se consolida equivale a primer grado de secundaria. "Venimos de una pandemia, que ya de por sí el mar había roto la costa (...), la verdad es algo muy pesado para los niños", se lamenta Lupita y señala que de repente a los menores se les ve en la calle, dedicando su tiempo al ocio.Por esa razón, explica, solicitaron escuelas rodantes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que, en el momento en el que el mar siga creciendo, las aulas itinerantes se puedan trasladar a una zona segura y los jóvenes puedan seguir estudiando.Y aunque comenta que la SEP ya lo está atendiendo, hasta el momento siguen sin recibir respuesta. Sputnik contactó a la dependencia federal para conocer cuándo se resolverá la situación, pero al cierre de este reportaje no recibió ninguna respuesta.A la nieta de Lupita, por fortuna, la pudieron inscribir a la secundaria en Frontera. Pero a pesar de que se solucionó un problema, uno nuevo surgió. "Viajamos todos los días, haz de cuenta que a las cinco de la mañana nos paramos para llegar a tiempo y a la una se le va a recoger, tenemos una motito que hasta donde aguante y cuando no, a ver cómo, es una situación que día a día nos afecta".El problema es mucho más complejoOrganizaciones como Greenpeace atribuyen al cambio climático la causa de lo que sucede en el Bosque. Sin embargo, en entrevista con Sputnik, el doctor en ciencias tmosféricas Víctor Orlando Magaña Rueda, de la Universidad de California, explicó que el problema es mucho más complejo.Esto significa que el asunto involucra otros factores, precisa Magaña Rueda, empezando con el hecho de que el río transporta muchos azolves –lodo o basura que obstruye un conducto de agua– desde una parte muy alta, incluso desde el estado vecino de Chiapas. Así, estos azolves van cambiando la geomorfología de la zona, lo que provoca que el río se desborde.Adicionalmente, las corrientes costeras y la dinámica del oleaje en la zona se han ido modificando, detalla el científico, debido a la morfología asociada con el arrastre de los azolves que provienen del Grijalva.Por todo lo anterior, el experto reconoció que es tarea de los gobiernos planear los futuros asentamientos y diseñar políticas públicas que determinen cómo y en dónde se van a establecer."Creo que eso sería lo más inteligente y lo que nos llevaría, aunque sea a estas alturas del partido, a corregir la dirección de nuestro desarrollo y aprovechamiento del territorio", declaró.Por su parte, Miguel Pajares recomienda la alternativa de la relocalización, una estrategia que permite mantener los medios de vida y los rasgos culturales y comunitarios que conforman a una colectividad. "Cuando toda una comunidad se tiene que ir, [en este caso] porque la subida del nivel del mar está destrozando sus casas, se reclama la relocalización, o sea, que puedan irse todos juntos a algún sitio para mantener sus formas de cultura".De acuerdo con el también autor del libro Refugiados climáticos. Un gran reto para el siglo XXI, algunos países, especialmente en las islas del Pacífico, ya están realizando relocalización, dado que en esa zona está subiendo más el nivel del mar, pero son casos muy excepcionales.Con todo, la estrategia de relocalización considera aspectos como la protección de los derechos de las personas, incluyendo los derechos políticos para garantizar la participación informada y así poder llevar a cabo una relocalización consensuada. Somos los primeros, pero no vamos a ser los últimosAl final de esta entrevista, Lupita envía un mensaje contundente: somos los primeros, pero no vamos a ser los últimos.

