https://sputniknews.lat/20230503/gustavo-petro-en-espana-estamos-en-tiempo-de-extinguirnos-o-cambiar--1138972946.html

Gustavo Petro en España: "O cambiamos o nos extinguimos"

Gustavo Petro en España: "O cambiamos o nos extinguimos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció el largo aplauso dispensado en el Parlamento español a su intervención, en la que apeló al cambio para... 03.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-03T17:32+0000

2023-05-03T17:32+0000

2023-05-03T20:18+0000

españa

gustavo petro

congreso de los diputados de españa

visita oficial

colombia

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/03/1138973123_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a492060e946b214a40279473e0010b01.jpg

En el inicio de su visita de Estado a España y tras un primer acto protocolario con el rey Felipe VI y la reina Letizia para marcar el inicio de la misma, Gustavo Petro se dirigió a los parlamentarios españoles en el Congreso de los Diputados.El discurso de Petro se distinguió por su tono de advertencia ante la crisis climática que amenaza el planeta, para la que ha pedido unidad y un esfuerzo conjunto para revertir la situación. "O cambiamos o nos extinguimos", llegó a decir. Instantes antes de comenzar su alocución, los diputados de la formación Vox abandonaron demostrativamente el hemiciclo, circunstancia que ayudó al alargamiento de los aplausos que le ha dedicado buena parte del resto de congresistas. "Nunca recibí un aplauso tan largo en 20 años de diputado", bromeó al respecto el mandatario colombiano, quien también fue legislador de su país.En su demanda de una acción decidida contra la crisis climática y de la necesidad de cambio, el presidente colombiano impregnó sus palabras de referencias al Quijote. "El Quijote me enseñó el individuo que podía andar los caminos encima de un caballo deshaciendo entuertos. Nos decían locos, simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia, el amor. A veces soñaba con un ejército de quijotes buscando la justicia del mundo. Marcó mi existencia. Me convertí en un quijote", dijo.Referentes a ambos lados del charcoPetro señaló la lucha antifascista en España como momento de inspiración para la construcción nacional en América Latina, como complemento a la emancipación de la que reconoce a Bolívar como su impulsor. "El español que quería detener fascismos nos hacía soñar a nosotros", declaró, destacando la concepción subsiguiente de "nuevas banderas libertarias"."Forjó mi lucha", dijo en alusión al Che Guevara, de quien recordó su presencia icónica "en casi todas las protestas" actuales y la influencia para los políticos de su generación, de la que él, afirmó, es el único "que ha llegado a ser presidente". "Obviamente, desato la discusión, en mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios, y en mí se concentran los ataques y las esperanzas. El temor de no cumplir lo que la historia manda de él"."El mundo está en peligro""Son tiempos de crisis climática, como dice la ciencia. La política que se basa en la ciencia es la progresista, mientras nos aferremos a esos faros, podremos concretar un mejor futuro para la humanidad", dijo Petro.Su convencimiento en pos de "salvar la humanidad" centró buena parte de su discurso, donde subrayó la necesidad de guiarse por la razón. "La crisis climática no es religión, es ciencia", zanjó rotundo. Y reiteró su confianza en la ciencia, la cual "dice que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción, riesgo que no desliga de la crisis climática y las calamidades que asolan el mundo", frente al cual debe surgir la política en tanto que posibilidad de "cambio" para lograr "nuevos criterios de existencia".Referencia a MarxPetro dio su apoyo colombiano a la Presidencia española de la UE que podrá devenir "en una nueva hermandad que no recuerda el pasado" y contribuir a la construcción de "una potencia mundial de la vida" en todo el planeta. Y en ese giro sobre el que gravita el cambio, Gustavo Petro se acordó de Karl Marx."La ciencia nos está diciendo que comenzamos los tiempos de la extinción. Un momento de crisis profunda, de cambio de paradigmas, de cambio de ideas en las que nos hemos aferrado sin conocer la realidad, de cambio de culturas, de cambio de maneras de ser cotidianas, de cambios de producción y de futuro, de cambios de modos de producir, decía el economista del siglo XIX al cual se le ha censurado en casi todas las facultades de economía, de una economía política clásica que nos trataba de mostrar cuáles eran las leyes científicas del proceso económico en la historia", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230503/yugo-espanol-espana-hace-la-vista-gorda-al-discurso-de-petro-y-lo-recibe-con-los-maximos-honores-1138964301.html

https://sputniknews.lat/20221108/las-propuestas-de-petro-y-maduro-para-enfrentar-la-crisis-climatica-1132250568.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

gustavo petro, congreso de los diputados de españa, visita oficial, colombia, política