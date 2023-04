España afronta una ola de calor sin precedentes | Video

https://sputniknews.lat/20230427/espana-afronta-una-ola-de-calor-sin-precedentes-1138713358.html

España se enfrenta a temperaturas récord los días 28 y 29 de abril, cuando el termómetro superará los 30-32°C en toda la península. En Sevilla, el sofocante... 27.04.2023, Sputnik Mundo

Los sevillanos no renuncian ni a la celebración de la Feria de Abril ni a sus trajes tradicionales a pesar del calor inédito. Las autoridades sanitarias avisan que se multiplicaron el número de incidentes relacionados con las altas temperaturas. En el recinto ferial, hay quienes recuerdan consejos elementales para afrontar el calor como usar sombrero, abanicos y beber mucha agua.El anómalo calor, más propios de mediados de verano, será superado el próximo jueves y viernes, cuando se prevé que se alcancen temperaturas por encima de lo 30-32 grados e incluso los 40 en el sur de la península, en Andalucía.El calor agrava la sequíaEsto agrava el problema de sequía que España sufre desde enero de 2022, poniendo las cosechas de este año otra vez bajo riesgo. De ahí que una ola de calor sofocante lleve graves consecuencias económicas, así como posibles cortes en el abastecimiento de agua. Así, hasta el momento detectan temperaturas de 15 grados por encima de lo habitual para este mes.El récord de temperatura —38,6 grados— de esta temporada fue registrada en 2011 cuando en la ciudad valenciana de Elche, según los datos de la agencia española de Meteorología (AEMET). Un portavoz del organismo aseguró que aún hay que esperar un "punto culminante de este episodio", ya que las temperaturas diurnas seguirán creciendo. Los expertos de la entidad sugieren que estos récords de temperaturas se deben al cambio climático dada "su intensidad y por su carácter temprano".Más que eso, España sufre una sequía desde enero de 2022, en particular, se destaca la falta de lluvias. Del 1 al 23 de este mes de abril, el nivel de precipitaciones está por debajo de las condiciones normales con solo 12 litros por metro cuadrado. Esta cifra es solo una cuarta parte de la norma, según AEMET.Las pérdidas en los cultivos de cereales de secano se estiman en un 60%, y las uvas y aceitunas ya corren peligro si no llueve, reveló la asociación agraria Asaja.¿Ayudará la Comisión Europea?El ministro español de Agricultura, Luis Planas, pidió a la Comisión Europea (CE) que otorgue un anticipo de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Por su parte, la CE se comprometió a estudiar el problema y dar una respuesta cuanto antes. Sin embargo, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, subrayó que la escasez de agua afecta no solo a España, sino a muchos agricultores y países.En este caso, España reclamó que la PAC pague el porcentaje máximo posible, normalmente los adelantos suelen ser 50%. Aparte de eso, instó a activar los fondos de la crisis de la PAC. Asimismo, el ministro optó por la posibilidad de las autonomías y utilizar las reservas de Feader para apoyar a los productores.

