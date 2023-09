https://sputniknews.lat/20230903/no-debe-repetirse-los-alemanes-protestan-contra-los-suministros-de-armas-a-ucrania-1143317450.html

"No debe repetirse": los alemanes protestan contra los suministros de armas a Ucrania

"No debe repetirse": los alemanes protestan contra los suministros de armas a Ucrania

Miles de personas se manifestaron en diferentes ciudades de Alemania contra la militarización de la sociedad y el suministro de armamento a Ucrania. En los... 03.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-03T17:01+0000

2023-09-03T17:01+0000

2023-09-03T17:01+0000

🌍 europa

multimedia

🟠 video

ucrania

alemania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/03/1143323190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b61e9fb494335087478e4b2f9af06b3.jpg

"La paz no lo es todo, pero sin paz todo es nada", era el mensaje que se leía en una de las pancartas en la que se citaba al excanciller alemán Willy Brandt. Los manifestantes en Bremen también portaban pancartas en las que se oponían a la política del Gobierno alemán respecto al conflicto ucraniano y pedían el fin de los combates. "Hoy hablé de lo estrechamente relacionada que está la política del beneficio con el poder político equivocado. Especialmente en Alemania, tenemos un pasado marcado por las guerras. Esto no debe repetirse. Por eso recordé hoy a los políticos que tienen que pensar muy bien las decisiones que toman", explica Román Fabián, portavoz del partido alemán de izquierdas Die Linke, que asistió a la concentración en la ciudad alemana de Bremen."Alemania está ahora implicada" en el conflictoActivistas congregados por la organización Foro por la Paz de Núremberg marcharon por el centro de la ciudad para manifestarse contra el conflicto ucraniano y rechazar las entregas de armas alemanas. Las imágenes muestran a las personas marchando con pancartas en las que se leen mensajes como "¡Por la paz! ¡Por la democracia!" y "¡No morimos por sus guerras!". "Con los tanques y los suministros de armas a Kiev, Alemania está ahora involucrada en este conflicto", proclamó un manifestante. A la concentración también asistió Jurgen Rose, ex teniente coronel de las Fuerzas Armadas alemanas y comentó que "sin la OTAN hoy no habría combates en Ucrania y sin la expansión de la OTAN hacia el este, tampoco habría soldados rusos en Ucrania". En los últimos meses, se han celebrado varias manifestaciones en toda Alemania, condenando la implicación del país en la crisis ucraniana mediante el suministro de armas a Kiev. A mediados de mayo, Berlín anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.700 millones de euros (2.900 millones de dólares), el mayor desde el inicio de la operación militar especial.

https://sputniknews.lat/20230901/no-todos-los-ucranianos-tienen-ganas-de-tomar-las-armas-kiev-sigue-con-problemas-de-reclutamiento-1143278806.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 🟠 video, ucrania, alemania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto