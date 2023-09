https://sputniknews.lat/20230904/yuri-gagarin-el-primer-hombre-en-el-espacio-1143344938.html

Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio

Conoce los detalles de la biografía del cosmonauta Yuri Gagarin, el primer hombre que voló al espacio, así como qué altura y edad eran obligatorias para el lanzamiento espacial de la nave Vostok.

Yuri GagarinEl piloto-cosmonauta de la URSS Yuri Gagarin nació el 9 de marzo de 1934 en el pueblo de Klúshino, distrito de Gzhatsk (actual Gagarin), región de Smolensk, al oeste de Rusia.FamiliaSu padre, Alexéi Gagarin, era carpintero y su madre, Anna Matvéyeva, trabajaba en una granja lechera. Procedían de campesinos y agricultores colectivos de Smolensk. La familia tenía tres hijos y una hija, Yuri era el tercero.Infancia y juventudLa infancia de Yuri transcurrió en su pueblo natal. El 1 de septiembre de 1941 fue a la escuela, pero en octubre sus estudios fueron interrumpidos, ya que el pueblo fue ocupado por los invasores alemanes.El 6 de marzo de 1943, como resultado de encarnizados combates, el Ejército Rojo liberó el centro del distrito de Gzhatsk. Los fascistas abandonaron Klúshino tres días antes, pero se llevaron cautivos a los jóvenes del lugar. Entre ellos estaban los hermanos del cosmonauta, Valentín y Zoya. No regresaron hasta que terminó la guerra.EducaciónEn mayo de 1949, Gagarin se graduó de la escuela secundaria de Gzhatsk e ingresó en la Escuela de Artesanía Nº 10 de Liúbertsi, en la región de Moscú, donde se especializó como moldeador.Simultáneamente con sus estudios en la escuela, Yuri ingresó en el colegio nocturno para jóvenes trabajadores de Liúbertsi. En 1951 ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Sarátov, de la que se graduó con honores en junio de 1954.Fue en esos años cuando se interesó por la aviación, y el 25 de octubre de 1954 acudió por primera vez al Club Aéreo de Sarátov. En julio realizó su primer vuelo independiente en un avión Yak-18 y el 10 de octubre del mismo año se graduó.El 14 de marzo de 1955 realizó su primer salto en paracaídas desde una altura de 800 metros.El 7 de octubre de 1955, el futuro cosmonauta fue reclutado por el Ejército soviético y enviado a la ciudad de Oremburgo para estudiar en la Primera Escuela Superior de Pilotos de la Fuerza Aérea Chkálovski, la que culminó el 25 de octubre de 1957.Durante sus estudios Gagarin pilotó los aviones Yak-18 y MiG-15bis.Inicio de carreraDespués de graduarse, a Gagarin lo enviaron a la región de Múrmansk, donde sirvió durante dos años en la Fuerza Aérea de la Flota del Norte. Allí realizó vuelos de noche y en condiciones meteorológicas difíciles en aviones MiG-15. En otoño de 1959 recibió el grado militar de teniente mayor y la calificación de piloto militar de 3ª clase.Para finales de 1959 había volado 257 horas en equipo de aviación y realizado 41 saltos en paracaídas.Primer vuelo al espacioEn 1959, los dirigentes de la Unión Soviética promulgaron una serie de decretos y dieron instrucciones a las Fuerzas Aéreas del país para que seleccionaran y entrenaran cosmonautas para el vuelo espacial Vostok-1. Un grupo de expertos nombrados especialmente para este fin planeó seleccionar a 20 candidatos. Enterado de ello, Gagarin redactó un informe en el que solicitaba ser inscrito como candidato.Preparación para el vueloTanto el fundador del programa espacial soviético, Serguéi Koroliov, como los jefes del Departamento de Defensa del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que supervisaban el desarrollo espacial, y los del Ministerio de Construcción General de Maquinaria y del Ministerio de Defensa comprendieron perfectamente que el primer cosmonauta debía convertirse en el rostro de la URSS, ya que representaría dignamente a su patria en el ámbito internacional.Koroliov no dudó en que el candidato debía ser buscado en las filas de la aviación de cazas. Eligió a hombres sanos menores de 30 años, de estatura no superior a 170 cm y con un peso máximo de 70 kg. Todos estos requisitos venían dictados por el tamaño del Vostok y su limitada potencia de misiles.Tras las entrevistas y las revisiones médicas, seleccionaron 20 de 3461 candidatos. Y a pesar de la dura competencia y numerosos controles, Yuri Gagarin consiguió entrar entre los 20 mejores.El 7 de marzo de 1960 por orden de Konstantin Vershinin, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de la URSS, Yuri Gagarin fue inscrito como cosmonauta en prácticas en el escuadrón de cosmonautas del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas.El 11 de octubre del mismo año, como parte de un grupo de seis pilotos candidatos que se quedaron (además de Gagarin, incluía a Valeri Bikovski, Grigori Neliúbov, Andrián Nikoláyev, Pável Popóvich y Guerman Titov), comenzaron los preparativos para el primer vuelo tripulado en la nave espacial Vostok.El 25 de enero de 1961 recibió el nombramiento de "cosmonauta de la Fuerza Aérea".Comenzaba el año 1961 y ya había noticias de que en la segunda quincena de abril los estadounidenses planeaban lanzar un cohete con un hombre a bordo. La rivalidad entre la URSS y EEUU empujó a decidir más rápidamente la elección del primer cosmonauta y a realizar el vuelo a principios de abril. Faltaba menos de un mes para el vuelo cuando se dio el nombre de la primera persona que volaría al espacio.Cuando se realizó una encuesta anónima entre los candidatos sobre quién debería volar primero al espacio, la mayoría nombró a Gagarin. La comisión también le reconoció como ideal para tal viaje.Titov y Neliúbov fueron nombrados suplentes. Fueron ellos quienes escoltaron al primer cosmonauta hasta la plataforma de lanzamiento y estuvieron listos para volar en su lugar.El 3 de abril de 1961, en una reunión del Gobierno de la Unión Soviética, se aprobó un decreto para lanzar a un hombre al espacio exterior. El 8 de abril se aprobó la primera tarea que debía realizar un hombre durante un vuelo espacial.Lanzamiento del cohete VostokEl 12 de abril de 1961, el piloto soviético Yuri Gagarin se despertó a las 5:30. A las 6:50 bajó del autobús que lo llevó a la plataforma de lanzamiento del cosmódromo Baikonur. A las 7:10 ya estaba dentro de la nave espacial Vostok. A las 9:06 se anunció un minuto de preparación. A las 9:07 se dio la orden de "ignición". Y el famoso "Poyéjali" ("¡Vamos!", en ruso) de Gagarin se oyó en el aire.El 8K72 LV (posteriormente llamado Vostok LV), con una masa de lanzamiento de 287 toneladas, puso la nave en órbita terrestre con una altitud de perigeo de 181 km y una altitud de apogeo de 327 km.Vuelo y estación orbitalLos 108 minutos siguientes cambiaron la historia del mundo.En órbita el cosmonauta número uno se mantenía en contacto con la Tierra y supervisaba el funcionamiento de los sistemas de control de la nave espacial. A las 10:02, en el minuto 55 de vuelo, los medios de comunicación soviéticos difundieron la noticia sobre el primer vuelo espacial humano. Y ya no se trataba de un teniente mayor, sino del comandante Gagarin porque el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, insistió en otorgar al primer cosmonauta un rango militar extraordinario.No todo el mundo sabe que Yuri Gagarin subió 100 km más de lo previsto. Si hubiera habido el más mínimo problema con la instalación de los frenos, habría regresado a la Tierra en un mes, aunque tenía suministro de comida y agua para 10 días.Regreso a la TierraTras dar una vuelta alrededor de la Tierra, el vehículo de descenso de la nave aterrizó a las 10:55 hora de Moscú en territorio de la URSS, en la región de Sarátov, al sureste de la parte europea del país. Tal y como estaba previsto, a varios kilómetros de altura de la superficie terrestre, el cosmonauta se eyectó y aterrizó en paracaídas cerca del vehículo de descenso.Carrera tras el primer vueloUn mes después del gran acontecimiento, Yuri Gagarin emprendió un viaje de negocios al extranjero con una "misión de paz" y visitó 30 países.Debido a la gran carga de trabajo en el ámbito sociopolítico, Gagarin dejó de practicar el vuelo. Ingresó en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea de Zhukovski, en la región de Moscú, y en 1968 defendió su tesis y se graduó con diploma de honor, especializándose en aeronaves tripuladas y espaciales y sus motores. Así se tituló como piloto-cosmonauta-ingeniero.Desde 1964 fue jefe adjunto del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas.En diciembre de 1967, Yuri Gagarin realizó su primer vuelo tras una larga pausa en un avión MiG-17.Títulos y premiosCondecoraciones de países extranjeros:Vida privadaEn 1957, Yuri se casó con Valentina Goriácheva, empleada del Centro de Control de Vuelos. En 1959 nació su primera hija, Elena, y en 1961 Galina. Elena ahora es directora del Museo-Reserva del Kremlin de Moscú, y Galina se convirtió en economista y profesora de la Universidad Rusa de Economía Plejánov.Tras la muerte de Gagarin su viuda, Valentina, nunca volvió a casarse.Muerte trágicaEl primer hombre en llegar al espacio se preparaba para ser miembro de la tripulación de un vuelo a la Luna. No obstante, el 27 de marzo de 1968, Yuri Gagarin murió en un accidente aéreo mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. El 30 de marzo, el héroe fue enterrado en el Muro del Kremlin con honores militares.Mitos y leyendas

