El Gobierno de Chile presenta proyecto de ley que reconoce a víctimas de la dictadura

"Hoy presentamos la agenda legislativa de derechos humanos a 50 años del golpe de Estado. Como Gobierno asumimos el compromiso de conmemorar esta fecha avanzando en verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria, poniendo a disposición todos los esfuerzos de las instituciones del Estado", informó en sus redes sociales la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Uno de los proyectos que será ingresado al Congreso es aquel que otorga la clasificación jurídica de 'ausente por desaparición' a las personas asesinadas y hechas desaparecer durante la dictadura, creando un inventario oficial que será administrado por el Registro Civil y que servirá para la creación de distintas políticas públicas a futuro. Otras tres iniciativas buscan: tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; crear una Política Nacional de Memoria y Patrimonio y eliminar el carácter de reservado, secreto o de circulación restringida de una serie de leyes impuestas durante la dictadura. Comisión Valech Una de las medidas anunciadas por el Gobierno es el levantamiento del secreto que posee el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, comúnmente conocida como informe de la Comisión Valech. Este documento creado en 2003, que sirvió para esclarecer oficialmente la identidad de las personas detenidas y torturadas bajo el régimen de Pinochet, recogió testimonios de casi 30.000 víctimas que relataron sus casos, pero muchos lo hicieron con el compromiso de que sus nombres no fueran dados a conocer. El presidente Boric propuso levantar el secreto de este informe para poder perseguir de manera más efectiva a los exagentes responsables y también para facilitar la búsqueda de aquellas víctimas cuyos cuerpos aún no han podido ser encontrados. Sin embargo, el Ejecutivo explicó que el levantamiento del secreto será parcial y solo podrá realizarse con el consentimiento de aquellos que presentaron sus testimonios. El próximo 11 de septiembre se cumplen 50 años desde que Pinochet encabezó el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), dando paso a una dictadura de 17 años. Bajo el régimen, más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.

