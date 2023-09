https://sputniknews.lat/20230902/vidas-que-cambiaron-de-golpe-50-testimonios-del-impacto-de-la-dictadura-en-chile-1143288933.html

'Vidas que cambiaron de golpe': 50 testimonios del impacto de la dictadura en Chile

Los testimonios no comienzan con lo acontecido a partir del 11 de septiembre de 1973 con la caída del Gobierno de Unidad Popular, coalición política de izquierda que llevó a Allende a la Presidencia, sino desde mucho antes. Sus protagonistas hacen un repaso de su juventud y hasta su infancia, hablan de sus trabajos, la militancia y vuelven al horror que sobrevino tras el golpe comandado por el general Augusto Pinochet y la dictadura que se extendió hasta 1990.En diálogo con Sputnik, el periodista Alexis Polo aseguró que el libro intentó mostrar cómo el golpe de Estado, hasta el día de hoy, "atravesó a la sociedad chilena entera"."Podemos ver testimonios de exministros de Salvador Allende, parlamentarios de aquella época, gente que militó en organizaciones políticas, dirigentes sociales y también gente que no militaba, no tenía apego al gobierno popular, pero sin embargo su vida también está atravesada por los 17 años de dictadura militar", profundizó el autor.El también corresponsal de Sputnik en Chile aseguró que "las violaciones a los derechos humanos no solo se enfocaron en aquellos que participaron en la Unidad Popular, sino también en la sociedad civil en general".Rescatando historiasEn un proceso "corto pero intenso", que inició a fines de marzo pasado, Polo junto con un equipo de periodistas realizaron 50 entrevistas e investigaron cada uno de los casos presentados.Uno de los criterios para reunir a los testigos fue que tuvieran al menos 14 años de edad durante el Gobierno de Allende para que pudieran contar el proceso que condujo al 11 de septiembre de 1973 y sin restringir el relato meramente a los episodios del golpe.La obra busca resignificar sus vivencias, quitando el foco en su condición de víctimas de la dictadura.En ese sentido, para Polo "las conmemoraciones que se realizan para estas fechas invisibilizan a las personas que tenían proyectos políticos que terminan con el Gobierno de la Unidad Popular y los pone siempre como víctimas"."Era importante rescatar y mostrar que eran personas comunes y corrientes que tenían un proyecto", añadió.En ese sentido, el periodista remarcó que "hay que entender que el golpe de Estado no fue solo contra Salvador Allende, sino contra el movimiento popular en general, partidos políticos, movimientos sociales, movimientos gremiales, de trabajadores".Para visibilizar eso es fundamental, según el autor, ver qué estaban haciendo los chilenos antes y después de la Unidad Popular."Los mueve el amor"Muchos de quienes brindaron sus testimonios luchan activamente para encontrar a sus familiares desaparecidos y en este texto se les da protagonismo como luchadores por la verdad, la justicia, por el respeto a los derechos humanos.Luz Encina es una de ellas, que a sus más de 90 años "sigue de pie y aún tiene la esperanza de encontrar a su hijo", Mauricio Jorquera Encina, quien tenía 19 años cuando fue detenido por las fuerzas del régimen de Pinochet.Polo destacó que los entrevistados le abrieron las puertas de sus casas al proyecto y destacó la "resiliencia, ese amor, ese cariño que transmiten a pesar del horror que sufrieron".Para las nuevas generacionesPara Polo un diferencial del libro, lanzado por Ceibo Ediciones, es que se le permite a los testigos contar sus propias historias para que lleguen directo a los lectores sin que los autores hagan interpretaciones de ellas.Los 50 testimonios recogidos están acompañados por fotografías de sus propios protagonistas, además de material inédito que facilitaron los entrevistados. A lo largo casi 600 páginas pueden observarse cartas de detenidos desaparecidos, álbumes familiares y hasta dibujos realizados en los centros de detención."Cuando se hacen libros de memoria, el texto siempre queda muy pesado. Queríamos un libro más gráfico, también entendiendo que las nuevas generaciones puedan tener una lectura más amena", concluyó.

