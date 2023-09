https://sputniknews.lat/20230905/el-mando-de-ucrania-recurre-al-desminado-en-vivo-de-campos-rusos-con-sus-propios-soldados-1143380945.html

El Mando de Ucrania recurre al "desminado en vivo" de campos rusos con sus propios soldados

El Mando de Ucrania recurre al "desminado en vivo" de campos rusos con sus propios soldados

Las FFAA de Ucrania utilizan la táctica del "desminado en vivo" en los intentos de superar la línea defensiva rusa, declaró a Sputnik el jefe adjunto de la... 05.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-05T16:23+0000

2023-09-05T16:23+0000

2023-09-05T16:31+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

rusia

🌍 europa

🟠 video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/04/1140205557_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_dd8cfc891f39453d674842d4176d7e3d.jpg

"Están llenando de cadáveres nuestros campos de minas", indicó Saifulin. El militar reveló en la entrevista las causas principales de tal trato inhumano por parte del Mando ucraniano respecto a sus propios soldados, que causa muertes masivas en el Ejército.También destacó técnicas de minado empleadas por el Ejército ruso, que difieren de las normativas de la OTAN y resultan ser una sorpresa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El coronel Saifulin estuvo al mando del 40.º Regimiento de ingenieros del el 41.º Ejército de armas combinadas y fue herido durante la operación militar. Se le concedió el título de Héroe de Rusia por su valor y heroísmo en el desempeño de tareas de combate. En particular, continuó a dirigir sus unidades bajo el fuego de las tropas ucranianas a pesar de las graves heridas, gracias a lo cual su personal logró cruzar el río Severski Donets. Recientemente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la contraofensiva de Ucrania no constituye un estancamiento, sino un fracaso. Según los últimos datos del ministro de Defensa del país, Serguéi Shoigú, las fuerzas ucranianas no tuvieron éxito en todas las líneas de operaciones durante los tres meses de sus intentos de avanzar. Shoigú subrayó que las fuerzas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva. Entre las causas principales del fracaso de Ucrania se destaca la valentía y la determinación de las fuerzas rusas, así como la construcción de líneas fuertemente fortificadas y campos minados en la dirección de la ofensiva ucraniana.

https://sputniknews.lat/20230710/las-ffaa-ucranianas-utilizan-cautivos-rusos-para-desminar-los-campos-de-batalla-1141416911.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, rusia, 🌍 europa, 🟠 video