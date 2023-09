https://sputniknews.lat/20230905/pocas-pistas-y-saturacion-que-esta-pasando-con-el-aeropuerto-mas-importante-de-mexico-1143353825.html

Pocas pistas y saturación: ¿qué está pasando con el aeropuerto más importante de México?

Los problemas de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la capital federal, no es nueva y no se resolverá mientras no se... 05.09.2023, Sputnik Mundo

El 31 de agosto, el Gobierno mexicano anunció que las operaciones en la terminal aérea, la más grande del país y con múltiples conexiones internacionales, bajarían de 52 a 43 por hora, con lo que se agilizará el servicio y existirá más espacio para las aeronaves, lo que generará mejores condiciones para los pasajeros. Además de esta medida, también se presentaron ajustes en los horarios de servicio de los edificios de las dos terminales que componen el AICM, localizado en el oriente de la Ciudad de México.Según el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esto entrará en vigor el 29 de octubre próximo y se aplicará de manera temporal, hasta que las condiciones que actualmente se presentan en el sitio sean óptimas.Ese mismo día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisó que los cambios en el AICM se deben a que tiene una saturación de 150% en sus operaciones. "Queremos actuar con responsabilidad. Hay una recomendación de Protección Civil, por lo que tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor", acotó en su conferencia de prensa matutina. Pero esta no es la primera vez que las autoridades mexicanas determinan un ajuste de esta índole relacionado con la terminal aérea. El 4 de marzo de 2022, se dio a conocer que los edificios de las terminales del aeropuerto Benito Juárez, nombre del espacio, habían rebasado en 25 ocasiones el número máximo de pasajeros que podían ser atendidos de manera óptima por hora. Ante ello, se aprobó una modificación en los horarios de operación.Por esta razón, para el también analista económico no constituyen soluciones idóneas el plantear por separado la restricción de operaciones de las aerolíneas de carga en el AICM ni el reordenamiento del espacio aéreo en el Valle de México.Esta última "es una medida más impositiva, que lo único que hace es tratar de resolver un tema, pero no han visto que debe atenderse de manera [completa]", insiste.¿Qué llevó al AICM a la saturación?En la conferencia de prensa donde habló sobre los cambios en el AICM, el mandatario mexicano alegó que la saturación se debió en gran medida al freno parcial de las operaciones en el aeropuerto de Toluca, capital del Estado de México y ubicada al poniente de la conurbada Ciudad de México."Acuérdense que, para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco [el que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM], se cerró prácticamente el de Toluca y se llenó el AICM, también con el mensaje o con la intención de hacernos creer que era indispensable construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco", argumentó López Obrador.Ante ello, continuó López Obrador, "se mantiene lleno el Benito Juárez desde entonces y siguió creciendo el número de operaciones porque hay más tráfico aéreo. Estamos hablando ya de más tiempo y se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo". Aunque en parte esa es una de las razones de la saturación, también se debe considerar que 20% de los vuelos que aterrizan en México no tiene como destino final la Ciudad de México, por lo que se genera una llegada excesiva de aeronaves al aeropuerto de ese destino.Otro ámbito a destacar es el tamaño del AICM, pues, a pesar de haberse construido a inicios del siglo XX lejos de la zona habitacional de la Ciudad de México, el crecimiento de la mancha urbana lo fue absorbiendo hasta integrarlo como parte de la capital.Está "totalmente rodeado de urbanidad, las pistas no son suficientes; tiene dos, pero nada más puede operar una a la vez por la distancia que hay entre ellas, ya que es técnicamente imposible y las normas de seguridad no permiten operaciones simultáneas, lo que reduce el margen de las mismas", especifica el especialista.Los principales afectadosEl 31 de agosto, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) mexicana rechazó las nuevas disposiciones de las autoridades para reducir la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y alegó que esto repercutirá en las aerolíneas, los pasajeros y la conectividad con otras localidades.En un comunicado, la agrupación expuso que "la problemática real del AICM consiste en que los recursos que genera no son invertidos en su infraestructura, pese a que la solución de las deficiencias son obligaciones del aeropuerto establecidas en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento"."La solución que se encuentra a la vista de todos los pasajeros, autoridades y empresas es que se lleven a cabo obras mayores para renovar las instalaciones y los servicios de este que sigue siendo el aeropuerto más importante de México y América Latina. Restringir los vuelos solo dañará las finanzas del aeropuerto y, en consecuencia, la funcionalidad de sus instalaciones", puntualizó la Canaero.Gómez subraya que las aerolíneas internacionales ya han interpuesto quejas por estos cambios, pero no es el caso de las firmas nacionales. Esto es porque algunas de ellas buscan obtener ayuda del Gobierno mexicano para solventar sus adeudos ante aspectos como el costo de la turbosina o la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).Pero, dentro de las afectaciones, también se debe analizar el impacto de la industria de la aeronáutica civil en el comercio exterior, la economía y el turismo.¿Qué pasa con el AIFA y otros aeropuertos?De acuerdo con Gómez, el caso del AICM es especial, por lo que no se podría replicar su saturación en otras instalaciones aeroportuarias de México. Hay varias razones que están en juego, como que el Benito Juárez esté en la capital de la nación, donde radican los tres poderes de la Unión y un sinfín de sitios turísticos emblemáticos del país.Acerca de si el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) —una de las obras emblemáticas del sexenio de López Obrador y localizado a unos 50 kilómetros al noreste del Centro Histórico capitalino— podría solucionar el problema por el que atraviesa el AICM, el docente invitado de la UP descarta que sea una opción, debido a la lejanía de la instalación y que aún no tiene una gran oferta de vuelos."No hay oferta suficiente para atender la demanda. La gente no va ahí porque, aunque te den más barato el precio del boleto, es una falacia. Para empezar, es más caro porque la gente llega en taxi o en un auto particular que los va a dejar, pero es muy raro ir hasta allá [Zumpango, Estado de México]; eso cuesta 800 a 1.000 pesos [entre 46,54 y 58,18 dólares] y ese pago debes hacerlo de ida y de vuelta", expresa.Un aspecto positivo que sí tendría el AIFA es la cantidad de terreno en el que se puede extender, contrario al espacio reducido con el que cuenta el AICM en la actualidad, apunta."Tiene 10 veces más de superficie de reserva federal [que el AICM] para poder seguir creciendo. Cuenta con más pistas, tiene prácticamente la posibilidad de hacer operaciones simultáneas (...) y puede construir más", valora. "No obstante, el AIFA aún tiene muchos problemas geográficos, meteorológicos, de ubicación, de acceso y conectividad. Pero ya lo tenemos, así que se debe impulsar por parte de las autoridades el cómo aprovecharlo (...). Este aeropuerto debía ser un complementario al Benito Juárez, con un mercado definido y una demanda de 55 millones de personas que viajan al año", concluye.

