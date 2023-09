https://sputniknews.lat/20230905/un-nuevo-hospital-de-alta-tecnologia-abre-sus-puertas-para-los-moscovitas-1143389905.html

Un nuevo hospital de alta tecnología abre sus puertas para los moscovitas

Un nuevo hospital de alta tecnología abre sus puertas para los moscovitas

El tercero de seis nuevos revolucionarios hospitales de alta tecnología al servicio de los moscovitas abrió sus puertas para los medios y visitantes

Este nuevo hospital insignia de Moscú abrió sus puertas a todos los habitantes del país y, durante los días 2 y 3 de septiembre, llevó a cabo visitas guiadas a todos los rincones de sus dependencias para mostrar este nuevo concepto, que firmemente ha hecho base en Moscú.¿Qué hace tan especial al Hospital №15 de Moscú?No solamente el alto nivel tecnológico de todos los equipos presentes, sino además, la forma tan eficiente en que se lleva a cabo la atención clínica de cada paciente que ingresa, teniendo en cuenta su condición médica y, por si fuera poco, la especial atención que dan al aspecto humano tanto al paciente como a su familia.Además, este centro de salud se encuentra bajo el mando de su director jefe, el doctor Valeri Vechorko. Un profesional de la salud con una larga trayectoria de éxitos y abnegado servicio por y para la comunidad, condecorado con el Premio Estatal de la Federación de Rusia en el campo de las actividades humanitarias. Fue justamente el doctor Vechorko quien se ofreció a ser el guía en el recorrido por el hospital dando detalles precisos sobre cada rincón de esta obra.Cabe destacar que todo es completamente gratuito en este hospital: consultas, análisis, chequeos, cirugías, tratamiento e incluso, de ser necesario, el servicio de ambulancia y aeroambulancia hasta el mismo centro hospitalario. La atención es inmediata, sin tener que preocuparse por costos, aceptación o rechazo de póliza, etc.El centro hospitalario dispone de una gran entrada en donde pueden recibirse un gran número de ambulancias con pacientes al mismo tiempo. Luego, al entrar, llama la atención las líneas en el suelo de colores verde, naranja y rojo que definen hacia dónde será transferido cada paciente de acuerdo con la gravedad de la emergencia.La línea roja lleva a los pacientes en estado crítico directamente a los quirófanos o a las salas con los equipos más modernos de tomografía, escáneres de IRM, rayos x, ECG, etc. Todo el camino desde la ambulancia hasta las salas toma solo unos pocos segundos pues, como afirman los médicos del hospital, cada segundo cuenta.Los pacientes, cuya vida no corre peligro inminente, son recibidos en la recepción, donde luego de tomar toda la información necesaria de rutina, se les coloca un brazalete con sus datos y un código QR que mostrará a los doctores todo su historial médico en tiempo real. A partir de ahí son enviados de acuerdo a su urgencia. Para casos donde se sospeche que la vida del paciente pueda estar en peligro, son trasladados a las salas indicadas por las líneas naranja, mientras que aquellos pacientes que vienen por dolencias menores son trasladados a las salas indicadas por las líneas verdes.Tanto en recepción como en todas las áreas de guardia del personal médico hay pantallas táctiles con la información de cada paciente y su condición médica para una rápida lectura y oportuna atención ante cualquier eventualidad.El hospital se compone de cuatro pisos en donde se realizan todos los análisis que ofrece la tecnología médica moderna. En los quirófanos híbridos pueden llevarse a cabo intervenciones médicas de distinta índole y en paralelo, para reducir así el tiempo en quirófano del paciente, reducir los niveles de sedantes en el organismo y aumentar la probabilidad de supervivencia. Durante la intervención quirúrgica se despliega una cortina protectora transparente dejando el área de operación aislada y esterilizada. Los doctores disponen además de cámaras para la observación y/o participación de la intervención a otros médicos por medio de la telemedicina.Las salas de observación y de cuidados intensivos cuentan con monitoreo constante las 24 horas. Cada cama cuenta con toda una unidad de soporte médico que registra los signos vitales del paciente e incluye un sistema de calefacción individual para mantener una temperatura confortable. Como ya es habitual, cada cama cuenta con una cortina que permite dar privacidad al paciente y el hospital garantiza todos los materiales de higiene personal – jabón, pasta dental, cepillo dental, ropa limpia, etc.Análisis médicos al instante y prescindibilidad del papelTodos los análisis médicos realizados toman como máximo un par de minutos y se realizan sin el uso de documentos, papeles y largas cintas con indicadores. El historial médico de cada paciente se almacena automáticamente en la red del hospital y el personal médico puede acceder a él desde cualquier computador de forma inmediata o por medio del código QR en el brazalete del paciente.Los pacientes en recuperación, cuyo estado de salud no se encuentra en riesgo, son alojados en cómodas habitaciones diseñadas para ser amigables a la vista. Cuentan además con baño privado dotados de todos los implementos para pacientes con capacidad motriz reducida.Toda la experiencia adquirida en tiempos de pandemia aplicados en un mismo lugarEl Hospital Filatov cuenta con un área dotada con todo lo necesario para casos donde se sospeche la existencia de patógenos altamente virales. Una sala con acceso aparte para minimizar el riesgo de contagio con otros pacientes y completamente aislada con un riguroso sistema de ventilación. La sala es monitoreada las 24 horas del día y dispone del equipo necesario para el trabajo seguro del personal médico sin riesgo de contagio.Alta tecnología para el aprendizaje de los futuros médicos y enfermeros del paísEl personal médico en formación cuenta con toda un área para practicar los procedimientos médicos rutinarios gracias a los simuladores de última tecnología. Con estos equipos, los estudiantes pueden practicar cómo introducir una sonda por la tráquea del paciente, practicar RCP con un maniquí que capta la presión ejercida, entre otros. De esta manera se aumenta el número de horas de prácticas sin tener que recurrir a pacientes reales.El factor humano, clave del éxito del nuevo sistema de salud en RusiaEl personal médico del Hospital Clínico № 15 Filatov se esfuerza en proporcionar la máxima tranquilidad y confianza a sus pacientes haciendo de ese centro médico un lugar donde el aspecto humano sea lo más importante. Cada paciente cuenta con apoyo psicológico en todo momento y se disponen de áreas que permiten una comunicación en privado con los galenos y psicólogos. Además, se ofrecen también cómodas instalaciones para la familia del paciente en caso de que se requiera su acompañamiento: habitaciones privadas, cocina, sala de estar y baño completamente privado.El acompañamiento psicológico incluye a los familiares del paciente.Por si fuera poco, el hospital cuenta con áreas de recreo para niños, acceso a la terraza del hospital con sillas, mesas, bebidas y una agradable vista de la ciudad de Moscú.El Hospital Clínico № 15 Filatov tras su apertura se convertirá en el tercer complejo en Moscú, en el que la prestación de asistencia médica se lleva a cabo de acuerdo con un nuevo estándar, es decir, lo más rápido posible y con el uso de tecnologías modernas. Las autoridades locales informan que se espera la apertura de otros 3 nuevos centros de salud de este tipo en otros puntos de la capital rusa.

