Viajar a México para participar en un torneo de robótica: el sueño de estos estudiantes bolivianos

En la plaza 25 de Mayo, de la ciudad de Sucre, nueve estudiantes de entre 11 y 17 años se esfuerzan por conseguir recursos que les permitan participar de un... 05.09.2023, Sputnik Mundo

A los niños y adolescentes todavía les falta dinero para asegurar los pasajes de ida y vuelta a la nación norteamericana, así como otros gastos que se desprenden de la estadía. Por ello preparan mesas en la plaza sucrense desde las que ofrecen refrescos, postres y sándwiches, en un intento de concretar su sueño: participar en Robomatrix 2023.Y no se trata solamente de un apetito puntual: todos ellos se preparan para seguir en el futuro carreras relacionadas a la ingeniería y la robótica, así como aportar mediante ellas al desarrollo de Bolivia.La competencia de robótica se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México.Con 11 años, Ezequiel Mamani se prepara para viajar al país de América del Norte: "Me gusta la robótica. Me gusta demasiado la robótica. Fue gracias a mis padres que estoy aquí, gracias a ellos, que me han estado apoyando", dijo a Sputnik."Es mi primera vez que viajo. Nunca he salido de Bolivia. Estoy contento, me siento muy alegre", agregó.Pedro Magne, de 17 años, está buscando una universidad para empezar en 2024 a estudiar algo vinculado a esta rama de la tecnología: "La verdad que desde pequeño siempre tuve pasión por la robótica, por saber cómo se hacen ciertos componentes, por crear mis propios programas. Siempre me ha interesado investigar cómo funcionan, cómo es la programación, cómo funcionaban los juguetes electrónicos que tenía de pequeño".Dana Ledezma, también de 17 años, contó a Sputnik que "de pequeña me gustaba mucho saber cómo funcionaban mis juguetes, me gustaba también la construcción con los legos… Poco a poco incorporé cosas, empecé con la programación con bloques".Participó de las Olimpiadas Científicas Plurinacionales, donde conoció al profesor Andy Porcel, quien coordina el equipo que viajará a México. "Entonces aprendí más de robótica, me empecé a formar ya todo el tiempo y a participar de competencias", indicó la estudiante.Agustín, de 14 años, dijo a Sputnik que de más chico "me empezó a gustar desarmar y volver a armar las cosas". Con el grupo del "profe Andy", como le dicen, ya compitió en Argentina y a nivel nacional en los departamentos de Cochabamba y La Paz.Un chuquisaqueño destacadoAndy Porcel se formó en ingeniería electromecánica en la Universidad San Francisco Xavier, ciudad de Sucre. En 2021 fue elegido Chuquisaqueño del Año por donar al hospital local prótesis para pacientes amputados. Actualmente realiza un posgrado en Estados Unidos.Indicó que el gasto previsto más grande es el de los pasajes de avión, que —calculan— costarían individualmente 750 dólares.Porcel intentó comunicarse con autoridades de la alcaldía de Sucre, pero no obtuvo respuesta. "También los papás han enviado cartas a la Gobernación de Chuquisaca, a la alcaldía, a empresas privadas. Pero hasta ahora no tenemos nada. Solamente una empresa óptica nos auspicia con la indumentaria que vamos a llevar", comentó.En este sentido, Dana advirtió que los recursos obtenidos por la venta de refrescos y postres todavía no son suficientes: "Pedimos apoyo a las instituciones, pero aún no ha rendido mucho fruto. No tenemos todavía el dinero suficiente para que todos vayamos ida y vuelta, o para comprar todos los materiales que necesitamos para los robots".Y agregó: "Estamos a la espera de las respuestas de instituciones a las cuales hemos enviado cartas para solicitar un apoyo económico".Una forma de vidaPara quienes integran este equipo, la robótica no es un pasatiempo: esperan que de aquí a unos años sea una forma de vida.Dana dijo que "estoy pensando en seguir alguna carrera que tenga que ver con robótica, sobre todo programación. Me preparo constantemente con las competencias y con las clases también para llegar a la universidad".El equipo que viajará a México solicitó incluir un número de contacto para quienes puedan ayudarlos a concretar su anhelo. Es el (+591) 68629908.

