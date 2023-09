https://sputniknews.lat/20230905/zelenski-busca-un-culpable-de-sus-fracasos-con-la-salida-del-ministro-de-defensa-1143358855.html

Zelenski "busca un culpable" de sus fracasos con la salida del ministro de Defensa

Zelenski "busca un culpable" de sus fracasos con la salida del ministro de Defensa

05.09.2023

2023-09-05T00:03+0000

2023-09-05T00:03+0000

2023-09-05T00:03+0000

La partida de Alex√©i R√©znikov al frente del Ministerio de Defensa de Ucrania finalmente se concret√≥ la noche del domingo 4 de septiembre, cuando el l√≠der del r√©gimen de Kiev, Volod√≠mir Zelenski, anunci√≥ en un mensaje por video que propondr√° al Parlamento la destituci√≥n del funcionario y la llegada de Rustem Um√©rov como su reemplazo.La salida de R√©znikov, quien a comienzos de a√Īo se vio envuelto en una serie de esc√°ndalos de corrupci√≥n ‚ÄĒque inicialmente hab√≠a minimizado tras ser destapados en la prensa ucraniana e internacional‚ÄĒ en torno a compras de alimentos con sobreprecio, pagos ilegales para evitar el enrolamiento en el Ej√©rcito y la adjudicaci√≥n de contratos militares a empresas fantasma, llega ahora en uno de los momentos m√°s dram√°ticos para el bando ucraniano.Y es que en los √ļltimos meses la muy publicitada "contraofensiva" del pa√≠s europeo dise√Īada para este verano result√≥ un rotundo fracaso, algo admitido incluso por la prensa occidental y funcionarios estadounidenses.Adem√°s, el ingreso de Ucrania a la Organizaci√≥n del Tratado del Atl√°ntico Norte (OTAN) luce cada vez m√°s lejano, luego de que los miembros que componen esa alianza militar echaran agua fr√≠a a esa posibilidad tras la reciente cumbre en Vilna, capital de Lituania, donde sus aliados b√©licos ni siquiera indicaron una potencial fecha para el inicio del proceso.De acuerdo al capit√°n zapador Marcos Mendoza, militar retirado del Ej√©rcito mexicano, la decisi√≥n de Zelenski figura un cl√°sico ejemplo de un l√≠der desesperado que intenta responsabilizar a un subalterno por una sucesi√≥n de fracasos para intentar desviar la atenci√≥n sobre su propia culpa por los malos resultados obtenidos y de esta manera ganar tiempo.De acuerdo a Mendoza, esta decisi√≥n demuestra que Zelenski "no sabe lo que hace" y que Ucrania est√° perdiendo en el campo de batalla, algo que ya hab√≠an se√Īalado numerosos expertos y periodistas, y que incluso hab√≠a provocado tensiones entre el r√©gimen de Kiev y el Gobierno de EEUU, uno de sus principales aliados y quien le ha reclamado al mandatario europeo que cambiara su estrategia en el terreno.El contexto geopol√≠tico tampoco parece ayudar a Ucrania, con una creciente p√©rdida de apoyo en el Congreso de EEUU y en Bruselas, capital de la Uni√≥n Europea, al financiamiento de la escalada b√©lica de Kiev, y por otro lado mientras se observa una Rusia cada vez m√°s fuerte en el plano internacional.Por su parte, el especialista Irwing Rico, experto en seguridad internacional y militarismo global egresado de la UNAM, le dijo a Sputnik que la salida de R√©znikov se hab√≠a hecho imperativa luego de sus fracasos b√©licos, pero tambi√©n en el √°mbito internacional."La contraofensiva no fue exitosa, no consigui√≥ pr√°cticamente la reconquista de ning√ļn territorio, pero adem√°s todas sus promesas de que Ucrania estaba cerca de ingresar a la OTAN, algo que le hizo creer a medio mundo, resultaron incorrectas", opina Rico."Si a todo le sumas toda la situaci√≥n de corrupci√≥n bajo su mando, que si bien no existen a√ļn se√Īalamiento directos a su persona, √©l qued√≥ envuelto en todas las investigaciones, no parece sorpresivo el anuncio de su partida", a√Īade.Para el especialista, la designaci√≥n como sucesor de Rustem Um√©rov, presidente del Fondo de Propiedad Estatal y quien ha participado en intercambios de prisioneros de guerra y negociado la ahora discontinuada Iniciativa del Grano del Mar Negro, podr√≠a se√Īalar que Zelenski sabe que deber√° acordar con Rusia un cese del conflicto, ya que Mosc√ļ tiene todas las chances de ganar."Definitivamente es llamativo que se haya inclinado por un perfil m√°s negociador, alejado del falso triunfalismo de R√©znikov. Pero habr√° que ver cu√°l ser√° su posicionamiento, si ser√° tan distinto a lo que hizo su antecesor en su momento", concluy√≥.

