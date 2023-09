https://sputniknews.lat/20230904/cambios-en-el-ministerio-de-defensa-de-ucrania-zelenski-se-pone-cada-vez-mas-paranoico-1143328631.html

Cambios en el Ministerio de Defensa de Ucrania: "Zelenski se pone cada vez más paranoico"

Cambios en el Ministerio de Defensa de Ucrania: "Zelenski se pone cada vez más paranoico"

El anuncio sobre la eventual salida del ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, deja de manifiesto los problemas internos que existen en las élites... 04.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-04T01:15+0000

2023-09-04T01:15+0000

2023-09-04T01:15+0000

Escándalos por corrupción en las Fuerzas Armadas, problemas de reclutamiento, fracasos en el frente y dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental son algunas de las sombrías noticias que ha recibido Ucrania en las últimas semanas. Ahora, sin embargo, se suma otro problema: la sustitución de Réznikov como titular del Ministerio de Defensa, cartera que ocupaba desde noviembre de 2021. Y es que este movimiento ordenado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski refleja las diferencias que existen entre algunos de los altos mandos militares de Kiev, en momentos en que la contraofensiva ha sido un descalabro para las tropas de ese país. El experto califica como "fracaso total" a la contraofensiva ucraniana, ya que solo se han podido supuestamente recuperar algunos kilómetros en apenas tres meses y a costa de miles de bajas, asegura.También recuerda que las tensiones en Europa del Este han sido avivadas, en gran medida, por la insistencia de Washington de continuar el conflicto sin importar las muertes dentro de las filas ucranianas. "Esa es la posición de Zelenski, pero hay generales dentro de Ucrania que piensan que este conflicto ya no da para más", observa el especialista, quien ha publicado artículos para el Colegio de México (Colmex), uno de los centros académicos más reconocidos de América Latina."El punto culminante de un problema muy serio"Desde un punto de vista político-militar, la salida del aún ministro Alexéi Réznikov significa que Kiev atraviesa por una crisis interna en sus Fuerzas Armadas tras los escándalos por corrupción que se han revelado últimamente. Según él, el movimiento en el Ministerio de Defensa de Ucrania tiene mucho que ver con "la corrupción y el tráfico de influencias" dentro del Ejército. Además, menciona otro factor: la llegada del invierno. "La nieve va a jugar a favor (...) de las posiciones que logre mantener el Ejército ruso", observa Oliva Posadas. Desde junio y hasta principios de agosto, las fuerzas ucranianas han perdido más de 43.000 elementos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa de Rusia. ¿Y el apoyo de Occidente?El anuncio sobre la salida de Réznikov ocurre apenas unos días después de una reunión de alta confidencialidad entre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni —y otros generales ucranianos— con altos mandos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según reconoció Kiev en ese momento, se trató de una "reunión secreta" a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación. Asimismo, la noticia sobre Réznikov se dio solo tres días después de la dimisión de Ben Wallace como ministro de Defensa del Reino Unido. En julio, Wallace criticó las constantes solicitudes de armamento de Ucrania a Estados Unidos y sus aliados europeos. "No somos Amazon", dijo. Y es que incluso desde Washington ya han admitido que la contraofensiva de las tropas ucranianas no ha rendido los resultados esperados a pesar de los suministros de armamento occidental, algo que también ha reconocido el presidente Zelenski. Sin embargo, "el hundimiento y la mala gestión de la contraofensiva no es culpa de un general en específico, sino de que los rusos tienen un Ejército muy poderoso", asegura Salgó Valencia. Para el experto, los movimientos tácticos en el Ministerio de Defensa ucraniano son dirigidos "bajo la batuta" de Estados Unidos, el país que más dinero y recursos militares ha entregado a Kiev desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022. "El dinero tiene que seguir fluyendo"El pasado 10 de agosto, el presidente estadounidense Joe Biden solicitó al Congreso de su país una cantidad adicional de ayuda militar para Ucrania por valor de 13.100 millones de dólares. Pero eso no fue todo: también pidió otros 7.300 millones de dólares por concepto de respaldo en materia económica, humanitaria y de seguridad.El Congreso de la nación norteamericana aprobó en diciembre de 2022 casi 45.000 millones de dólares en ayuda para Kiev, fondos que están destinados a durar hasta finales de septiembre de este año. Sin embargo, a pesar del dinero y los equipos militares entregados, las tropas ucranianas no consiguen avances en sus contraofensivas frente a las fuerzas rusas. El Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.Por toda esa cantidad de dinero, Estados Unidos busca que el Gobierno de Zelenski se mantenga en pie, sin riesgos de que los generales ucranianos puedan desestabilizar su Administración hasta el punto de deponerlo, señala Salgó Valencia. "Hay una serie de intereses hechos con el complejo industrial militar, donde el dinero tiene que seguir fluyendo, es decir, se tiene que seguir mandando armamento porque eso significa contratos para las corporaciones [armamentistas]", concluye.

