La OTAN ha terminado "en un callejón sin salida" en el conflicto ucraniano

De acuerdo con el artículo, la estrategia de Kiev no se abre paso porque las fuerzas rusas han erigido dobles y triples líneas de defensa, por lo que se encuentran en posición de tener que defenderse en lugar de salir a campo abierto. También indica que las tropas ucranianas cuentan con una artillería altamente eficiente y los medios militares de una industria bélica de primer nivel. Según el artículo firmado por Piero Bevilacqua, una novedad política importante en el marco del conflicto es el cambio en la narrativa en la cual Occidente asegura que está librando una batalla contra Rusia. "Durante esta primavera, no se sabe si con más arrogancia o ingenuidad, los hombres de la OTAN y la prensa europea —a remolque como las masas detrás de la infantería— han proyectado abiertamente la voluntad de liquidar primero a Rusia y, luego, llegar a un acuerdo con China", señala Il Fatto Quotidiano."Los cánticos de victoria sobre Moscú como objetivo al alcance de la mano (...) rasgaron el velo publicitario sobre el supuesto apoyo a la resistencia ucraniana", afirma el análisis. El análisis destaca, también, que la economía rusa no se ha caído a raíz de las sanciones occidentales. Al contrario: se prevé que crezca más que la de Alemania o Italia. Asimismo, dice, en Estados Unidos las cosas "no van bien" y crece el número de estadounidenses que no están de acuerdo con enviar más armas a Ucrania, "una cifra que seguramente se disparará cuando los estadounidenses sepan cómo están realmente las cosas en el frente, y cuando Trump haga de ello un tema de su campaña electoral en 2024". "Enviar más armas no solo parece cada vez más inútil, dado el estancamiento en el frente, la estrechez de Rusia, el daño a la economía europea y la fatiga estadounidense, sino que se hace evidente lo que ha estado claro desde el principio. Nuevas armas significan más soldados que tienen que usarlas y, de ahí, la matanza inútil de jóvenes ucranianos (...) y la destrucción material de ese país", apunta.

