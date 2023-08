https://sputniknews.lat/20230823/exanalista-de-la-cia-kiev-culpa-a-periodistas-extranjeros-del-fracaso-de-su-contraofensiva-1142973161.html

Exanalista de la CIA: Kiev culpa a periodistas extranjeros del fracaso de su contraofensiva

De acuerdo con informes de la prensa occidental, Kiev ha prohibido a los periodistas extranjeros visitar posiciones de primera línea sin el permiso escrito de su comandante en jefe, Valery Zaluzhny.El periódico suizo Le Temps informó que este acto de censura podría explicarse por la renuencia de Ucrania de hacer públicas las enormes pérdidas luego de que sus tropas fueron incapaces de atravesar las líneas de defensa rusas en medio de su contraofensiva.En tanto, la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Malyar, argumentó que los informes de los medios occidentales sobre el despliegue de la 82.ª Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania, conocida como "la unidad más poderosa" del Ejército ucraniano —y una de sus últimas reservas—, habían provocado ataques contra sus posiciones.Refiriéndose a la contraofensiva, el exanalista estadounidense afirmó que Kiev no está dispuesto a "asumir la responsabilidad de lanzar un ataque que no tiene posibilidades de éxito", sobre todo "porque carecen de cobertura aérea y ahora están tratando de culpar a los periodistas o a alguien más".Además, el exoficial de la CIA argumentó que, incluso si Ucrania tuviera "algunas reservas adicionales disponibles", eso "no cambiaría la situación en el campo de batalla". Asimismo, teorizó sobre un escenario hipotético en el que, durante la contraofensiva de Kiev, el Ejército ucraniano había superado a las tropas rusas.Las tropas de Kiev lanzaron su contraofensiva a principios de junio después de múltiples aplazamientos. El presidente ruso, Vladimir Putin, subrayó a finales del mes pasado que "el enemigo no tuvo éxito en todas las direcciones de la lucha" y apuntó que "todos los intentos de contraofensiva han sido detenidos y el enemigo ha sido rechazado con grandes pérdidas".Según estimaciones del Ministerio de Defensa ruso, las pérdidas de Ucrania en la contraofensiva ascendieron a unos 43.000 soldados y 4.900 unidades de equipo militar hasta el 4 de agosto.

