Las fuerzas ucranianas "se han topado con un muro ruso" y los F-16 "no son balas de plata"

Las fuerzas ucranianas "se han topado con un muro ruso" y los F-16 "no son balas de plata"

El envío de cazas F-16 a Ucrania por parte de Occidente luce como una esperanza cada vez más lejana y menos atractiva, según lo admiten los propios medios de Estados Unidos, aliado militar de Kiev.En mayo, durante la última cumbre del G7 —Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Japón—realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había abierto la puerta al envío de estas naves de guerra al régimen de Kiev.El mandatario explicó que permitiría la capitación de pilotos ucranianos en naves F-16 para hacerle frente al Ejército ruso, que se ha mostrado más poderoso en el campo de batalla, especialmente en el frente aéreo.La noticia fue recibida como un posible punto de inflexión en el conflicto, renovando el optimismo del régimen de Kiev y sus aliados en su guerra proxy con Rusia, en medio de noticias cada vez menos alentadoras sobre las perspectivas ucranianas en el terreno.Ahora, luego que incluso el portavoz del Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yúri Ignat, reconociera en los últimos días que estos aviones de combate de fabricación estadounidense no llegarán en el 2023, uno de los medios más prestigiosos de EEUU echa agua fría sobre sus presuntas capacidades de alterar el curso del enfrentamiento.En ese sentido, el medio observa que pese a la insistencia de Kiev para recibir cuanto antes aviones F-16 para contrarrestar lo que CNBC llama "la abrumadora ventaja rusa en cuanto a poderío aéreo", estos cazas —que, ya sean transferidos por EEUU u otros países, deben contar con la aprobación de Washington— no transformarán la marcha del conflicto.Confirmando esta aseveración, el exmando militar Mick Ryan, mayor general retirado del Ejército australiano y miembro adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, le dijo a CNBC que los F-16 "no son balas de plata" para los ucranianos, añadiendo que no existe ningún sistema de armas que proporcione esa diferencia.Por su parte, el analista Bradley Bowman, director senior del Centro de Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias, es citado en la nota con una opinión igualmente escéptica."Nosotros, en nuestra cultura de microondas en EEUU queremos resultados ayer, pero esa no es la forma en que esto funciona cuando estás enfrentándote a un Ejército como el ruso", afirma el experto, diciendo que se trata de un desafío "de los más difíciles posibles".Vale recordar que el 13 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que los planes de la Casa Blanca de enviar a Ucrania aviones F-16 representaban una amenaza nuclear para su país. "Un ejemplo de un desarrollo extremadamente peligroso de la situación son los planes de Estados Unidos para transferir aviones de combate F-16 al régimen de Kiev. Hemos informado a las potencias nucleares de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia que Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares", dijo el funcionario.

