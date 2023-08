https://sputniknews.lat/20230824/eeuu-comenzara-a-entrenar-a-los-pilotos-ucranianos-de-f-16-en-septiembre--1143013663.html

EEUU comenzará a entrenar a los pilotos ucranianos de F-16 en septiembre

A un año y medio del inicio del conflicto en Europa de Este, Washington ha dado una fecha para el inicio del entrenamiento de los soldados de Kiev que se encargarán de pilotar los cazas F-16, un tipo de aeronave que, de involucrarse en las tensiones, agravaría la situación, según ha denunciado Rusia en varias ocasiones. Pat Ryder, portavoz del Pentágono, precisó que los Países Bajos y Dinamarca serán las naciones que comenzarán la transferencia de dichos aviones a Ucrania. Sin embargo, dijo, esto tardará meses, no semanas. "No quiero especular sobre cuándo se entregarán los aviones F-16, aparte de que nos han oído decir que, cuando se complete el entrenamiento, los europeos quieren proporcionar aviones F-16 y Estados Unidos apoyará ese esfuerzo a través del proceso de transferencia a terceros", comentó Ryder, quien a su vez reconoció que Ucrania no tiene la infraestructura ni el entrenamiento necesarios para operar los cazas. Primero que aprendan inglésLos entrenamientos comenzarán en octubre, pero será en septiembre cuando comiencen las lecciones en inglés para los pilotos ucranianos, explicó el vocero del Departamento de Defensa. "Tras la formación en inglés para pilotos en septiembre, se espera que el entrenamiento de vuelo de F- 16 comience en octubre en la base Morris de la Guardia Nacional Aérea en Tucson, Arizona, facilitado por las alas 100 y 62 de la Guardia Nacional Aérea", detalló. Washington ha reconocido que el suministro de estas aeronaves al Ejército de Ucrania no cambiará necesariamente el curso del conflicto e incluso el presidente Joe Biden ha dicho que su país autorizará el envío de F-16 con la condición de que las tropas de Kiev no los usen en contra de territorio ruso para no recrudecer aún más las tensiones. Aunque los entrenamientos se iniciarán en menos de dos meses, los aviones posiblemente lleguen a las tropas de Zelenski hasta el año entrante, según admitió en agosto pasado el portavoz del Mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ignat. "Había grandes esperanzas puestas en estos aviones, en que realmente pudieran formar parte de la defensa aérea y ayudar a defenderse de los misiles y drones de Rusia", declaró Ignat durante una conferencia de prensa con medios locales.El canciller ruso Serguéi Lavrov advirtió desde junio pasado que, con esta decisión, la Casa Blanca se prepara "para continuar la escalada del conflicto". "Se habla mucho de dónde despegarán estos aviones. Debemos tener en cuenta que una de las modificaciones del F-16 puede llevar armas nucleares", afirmó el ministro.

