https://sputniknews.lat/20230902/la-paga-para-los-mercenarios-en-ucrania-deja-mucho-que-desear-no-arriesgaria-mi-vida-1143284916.html

La paga para los mercenarios en Ucrania deja mucho que desear: "No arriesgaría mi vida"

La paga para los mercenarios en Ucrania deja mucho que desear: "No arriesgaría mi vida"

El Ejército de Rusia ha informado sobre un importante aumento en el reclutamiento de mercenarios extranjeros en Ucrania. Las estimaciones sobre cuánto cobran... 02.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-02T04:15+0000

2023-09-02T04:15+0000

2023-09-02T04:15+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

earl rasmussen

ucrania

otan

occidente

mercenarios

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/15/1131732081_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ce78808e77c637b77092943eeb5d042e.jpg

Sputnik indagó y habló con un par de veteranos expertos militares para tratar de llegar al fondo de la cuestión.Un veterano de la Bundeswehr (Ejército alemán) que se presentó como voluntario para luchar junto a las fuerzas ucranianas concedió recientemente una entrevista a los medios de comunicación alemanes en la que reveló el salario sorprendentemente bajo de los extranjeros que participan en el conflicto ucraniano. El testimonio del mercenario parece coincidir con las cifras publicadas en febrero por el Comité de Investigación ruso, que ha estado recopilando información sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania. Según las cifras de los investigadores, los extranjeros en Ucrania reciben entre 30.000 y 100.000 jrivnia (entre 815 y 2.710 dólares). El Comité de Investigación abrió causas penales contra 160 mercenarios de 33 países diferentes, entre ellos Georgia, Estados Unidos, Letonia, Israel y Suecia, en relación con presuntos crímenes contra tropas y civiles rusos.Las cifras aproximadas también han sido confirmadas por separado en una investigación realizada por medios de comunicación franceses este verano, que descubrió que los mercenarios adscritos a la Legión Internacional ucraniana reciben un salario base de 500 euros, y hasta 3.000 euros al mes cuando están en el frente. Los mercenarios también se quejaron de tener que pagar de su bolsillo los vehículos, los suministros e incluso las armas ligeras, a pesar de los casi 100.000 millones de dólares de ayuda que Occidente ha repartido hasta la fecha para armamento.Las cifras mensuales están muy lejos de las informaciones publicadas durante las primeras fases de la crisis ucraniana el año pasado, como las difundidas por los medios británicos en marzo de 2022 sobre pagos de hasta 2.000 dólares al día más primas para antiguos soldados políglotas dispuestos a ir a Ucrania para participar en operaciones de extracción.También pone en tela de juicio la gama tradicional de ofertas de empleo de "contratista de seguridad", que de forma similar citan una remuneración de entre 500 y 1.000 dólares al día, equivalente a un salario de seis cifras si se anualiza (suponiendo que el combatiente viva tanto tiempo).¿A dónde ha ido el dinero?"Creo que entre 1.000 y 2.000 dólares al mes es poco. Si me dijeras que eso es por un día, diría que vale, lo entiendo. Quizá un poco alto, pero hasta esa cantidad para un comandante o algo así, sí, puedo verlo. Pero si se habla de una cantidad mensual, en realidad es bastante baja para una situación de tipo mercenario", dijo a Sputnik Earl Rasmussen, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y convertido en consultor internacional con más de dos décadas de experiencia militar. "A menos que sea por una causa en la que creo firmemente, no arriesgaría mi vida por esa cantidad de dinero", comentó Rasmussen, refiriéndose a los peligros a los que se exponen los extranjeros, todo por un salario medio equivalente o incluso inferior al de un obrero en el comercio minorista o la industria manufacturera en Estados Unidos.Las motivaciones más allá de lo monetario jugarían un rol importante, como fue el caso presentado por medios de un mercenario alemán, quien dijo que una mujer que conoció en la app de citas Tinder lo estaba esperando en Kiev. En otros casos, como descubrieron los medios franceses, al menos un tercio de los aproximadamente 100 voluntarios franceses que luchan en Ucrania estaban motivados por ideas neonazis."Ucrania está enviando a hombres de más de 70 años a entrenarse con la OTAN en Alemania, y cuando este tipo de extremo se combina con informes de que muy pocos refugiados ucranianos en Europa tienen intención de volver a casa después del conflicto, eso dice mucho sobre el estado actual de su capacidad para defender lo que le queda de frontera, y de su futuro como nación productiva", lamentó la experta. ¿El que paga manda?Cuestionado por las fuentes de financiación de los mercenarios, Rasmussen subrayó que, aunque los cheques estén firmados por el Gobierno ucraniano, el dinero procede de los patrocinadores occidentales de Kiev.Además del dinero procedente de los países donantes occidentales, Rasmussen señaló la existencia de un enorme fondo para sobornos de dinero aportado por donantes privados."Hay donantes implicados. Hay ONG's. Hay gente como [George] Soros, Open Society, que se sabe cómo canalizan su dinero ni a dónde va a parar. Estoy seguro de que se blanquea a través de diferentes organizaciones. Pero la fuente original procede de Occidente" en lo que respecta a los "dólares de los mercenarios", subrayó el analista.El reclutamiento de mercenarios El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que la interrupción de los planes de movilización y los esfuerzos por ocultar las asombrosas pérdidas en medio del actual intento de contraofensiva de Kiev han llevado a la intensificación del reclutamiento de mercenarios, con la ayuda de la inteligencia estadounidense, incluso desde zonas de Siria ocupadas por Estados Unidos. Funcionarios rusos han indicado que los esfuerzos de reclutamiento han incluido "elementos asociales que están dispuestos a luchar por mucho menos dinero."El Ejército ruso ha calculado que casi 5.000 mercenarios extranjeros han muerto, y se dice que unos 4.900 más han huido del país en el último año y medio. En mayo, el Ministerio de Defensa estimó que unos 2.500 mercenarios permanecían en el campo de batalla luchando por Ucrania.Muchos de los mercenarios extranjeros que lograron escapar con vida han relatado desde entonces historias de horror sobre su experiencia, y algunos de los que llegaron al país con un idealismo de ojos brillantes expresaron posteriormente su pesar tras descubrir las duras realidades del servicio, como la corrupción, la falta de profesionalidad, el mal trato y la escasa remuneración. Otros más se han quejado de que el conflicto no se parece en nada a las batallas tradicionales de Estados Unidos y la OTAN en lugares como Irak y Afganistán, donde su bando disfrutaba de un abrumador apoyo artillero y aéreo. "El peor día en Afganistán e Irak es un gran día en Ucrania", declaró un soldado estadounidense a los medios de comunicación en julio.

https://sputniknews.lat/20230901/el-gobierno-de-ucrania-pretende-movilizar-a-los-hombres-con-restricciones-para-el-servicio-militar-1143259920.html

https://sputniknews.lat/20230831/borrell-constata-que-el-octavo-tramo-de-ayuda-militar-a-ucrania-sigue-bloqueado-1143229301.html

https://sputniknews.lat/20230831/mercenarios-colombianos-en-ucrania-herencia-cultural-del-paramilitarismo-1143232155.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, earl rasmussen, ucrania, otan, occidente, mercenarios, 🛡️ zonas de conflicto