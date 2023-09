https://sputniknews.lat/20230901/washington-podria-enviar-municiones-con-uranio-empobrecido-a-kiev-por-primera-vez-1143282301.html

Washington podría enviar municiones con uranio empobrecido a Kiev por primera vez

Washington podría enviar municiones con uranio empobrecido a Kiev por primera vez

El Gobierno de Joe Biden estaría preparando un nuevo paquete de ayuda militar que incluiría las controvertidas municiones con uranio empobrecido, las mismas... 01.09.2023, Sputnik Mundo

Este nuevo paquete se anunciaría la próxima y tendría un valor de entre 240 y 375 millones de dólares, según documentos que pudo consultar la agencia británica Reuters.Hasta el momento la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre la filtración de esta información, pero el medio afirma que la autenticidad de los papeles fue corroborada por dos altos funcionarios estadounidenses. La supuesta decisión de Washington de enviar proyectiles con uranio empobrecido a las tropas ucranianas se da meses después de que el país norteamericano aprobara el envío, también, de municiones de racimo, un tipo de armamento prohibido por más de un centenar de países. Hasta ahora, solo el Reino Unido había enviado municiones con uranio empobrecido a las fuerzas ucranianas.Los proyectiles con uranio empobrecido pueden dispararse desde los tanques Abrams de fabricación estadounidense y han sido utilizado por Washington y otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en diferentes conflictos, entre ellos en la Guerra del Golfo. Tras el uso de este tipo de municiones, en los países formados tras la caída de Yugoslavia se comenzaron a reportar incrementos en los casos de cáncer de la población local, pues, aunque se trata de un material menos peligroso que el mercurio o el arsénico, al explotar se produce óxido de uranio, el cual contamina el ambiente y provoca graves enfermedades.Moscú ha advertido en varias ocasiones que el envío de uranio empobrecido a Ucrania representa un riesgo no solo para la población loca, sino para toda la región y para el mundo entero. "El problema es que el uranio empobrecido en realidad lo dañará todo. (...) En cuanto al ecosistema, (...) hoy todo el mundo es muy consciente de que es un sistema interconectado, y es una gran pregunta cuáles serían las consecuencias que tendrá que enfrentar la humanidad", alertó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en junio pasado, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.No es la primera vez que se filtran reportes sobre supuestos suministros de proyectiles con uranio empobrecido a las tropas de Volodímir Zelenski. En junio pasado, el diario The Wall Street Journal informó algo similar. "Se espera que la Administración Biden proporcione a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido tras semanas de discusiones internas sobre cómo equipar los tanques Abrams que Washington suministra a Kiev", indicó el periódico en ese momento. Rusia, en tanto, ha dicho que utilizaría este tipo de municiones solo como medida de respuesta si las fuerzas de Kiev hacen lo mismo.

