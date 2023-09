https://sputniknews.lat/20230901/eeuu-busca-acelerar-la-entrega-de-tanques-m1-abrams-a-ucrania-para-septiembre-1143242676.html

Kiev podría recibir los primeros tanques M1 Abrams en septiembre

Kiev podría recibir los primeros tanques M1 Abrams en septiembre

Washington planea acelerar la entrega de 10 de los 31 tanques M1 Abrams prometidos a Ucrania y está previsto que Kiev reciba los primeros blindados a mediados... 01.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-01T01:21+0000

2023-09-01T01:21+0000

2023-09-01T01:27+0000

defensa

ucrania

alemania

eeuu

m1 abrams tanque

📰 suministro de armas a ucrania

tanques

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/04/1094329175_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_ac1981e69d16f8628b9f925551c6375d.jpg

En una nota publicada este 31 de agosto, el portal señalo que 200 soldados ucranianos completaron ya un programa de entrenamiento con los tanques M1 Abrams.Los ucranianos practicaron con tanques de entrenamiento en las zonas específicas del Ejército estadounidense en Alemania, dijo a Politico el coronel Martin O'Donnell. Los soldados completaron recientemente una de las últimas fases del programa, un ejercicio contra fuerza un batallón de armas combinadas en el Área de Entrenamiento de Hohenfels.De acuerdo con este funcionario, los militares ucranianos están actualmente trabajando en la base militar de Grafenwoehr (Alemania) para asegurarse de que puedan dominar los carros de combate hasta que estén listos para el campo de batalla.Diez de los tanques de 70 toneladas se encuentran actualmente en Alemania para ser sometidos a las últimas reformas, explicó el funcionario del Departamento de Defensa. Una vez finalizadas, serán enviados a Ucrania.La noticia se produce cuando la contraofensiva ucraniana se encuentra estancada ante las férreas defensas rusas atrincheradas a lo largo del frente. Los tanques Abrams forman parte de una fuerza de unos 300 tanques prometidos por los aliados occidentales, entre los que se incluyen tanques Leopard 2 de España y Alemania, tanques Challenger del Reino Unido y tanques ligeros Leclerc de Francia.Expertos consultados por Sputnik han dicho que, a pesar de su tecnología, el arribo de los tanques M1 Abrams no tendrá un impacto sustancial en beneficio del bando ucraniano. Por el contrario, la sofisticación del vehículo militar es lo que evitará que Kiev pueda maximizar su eficacia.En particular, los Abrams utilizados por el Ejército norteamericano tienen un tipo único de blindaje a base de uranio empobrecido, tan secreto que incluso sus propias tropas no pueden ver el interior sin la debida autorización.Sin embargo, en julio pasado, la prensa estadounidense reveló que estos carros de combate suministrados a Ucrania serán despojados de su tecnología más avanzada y sensible, lo cual tampoco es necesariamente una buena noticia para el país europeo, ya que los blindados no contarán con el blindaje de uranio empobrecido ni con un sistema electrónico sofisticado. El especialista Michael Maloof, exanalista principal de políticas de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo a Sputnik recientemente que los Abrams son máquinas muy complejas que requieren capacitación y herramientas especializadas, que el Ejército ucraniano no está preparado para manejar.

https://sputniknews.lat/20230801/la-promesa-de-eeuu-se-cae-los-tanques-abrams-para-kiev-serian-anticuados-1142129201.html

https://sputniknews.lat/20230831/un-modelo-obsoleto-las-tropas-ucranianas-son-entrenadas-con-viejos-tanques-alemanes-1143232582.html

https://sputniknews.lat/20230509/por-que-eeuu-modifica-los-tanques-abrams-que-transfieren-a-ucrania-1139234603.html

ucrania

alemania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, alemania, eeuu, m1 abrams tanque, 📰 suministro de armas a ucrania, tanques, 🛡️ zonas de conflicto