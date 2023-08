https://sputniknews.lat/20230831/un-modelo-obsoleto-las-tropas-ucranianas-son-entrenadas-con-viejos-tanques-alemanes-1143232582.html

"Un modelo obsoleto": las tropas ucranianas son entrenadas con viejos tanques alemanes

"Un modelo obsoleto": las tropas ucranianas son entrenadas con viejos tanques alemanes

El Ejército ucraniano ha recibido los primeros 10 tanques alemanes Leopard 1A5, un modelo considerado obsoleto en comparación con otros carros de combate... 31.08.2023, Sputnik Mundo

La producción de los Leopard 1A5 comenzó a principios de la década de 1960 y durante décadas fue uno de los tanques más utilizados por naciones como Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. Son tanques de los tiempos de la Guerra Fría. Sin embargo, están lejos de la modernidad de los Leopard 2A6 más recientes. De hecho, indica el medio, sus capacidades dejaron de ser relevantes ante el surgimiento de otros modelos como el Leopard A236, por lo que el Ejército alemán dejó de entrenar a sus soldados para este tipo tanques desde el año 2000. En un inicio, Berlín ni siquiera quería suministrar tanques a Kiev, lo cual le valió críticas al interior de la Unión Europea (UE), en Washington y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Grandes números pintados con spray identifican los tanques, cuyos años de desgaste y décadas de almacenamiento son evidentes por sus rayones y abolladuras. La protección del cañón de uno de los tanques mostrados en un recorrido reciente por el área de entrenamiento se mantuvo unido mediante cintas", describe el periódico norteamericano.Para poder realizar los entrenamientos en estos carros de combate, se buscó a militares que se dedicaron a entrenar a las tropas alemanas durante la década de 1980 y 1990.Oficiales en el campo de batalla citados por The New York Times reconocen que se trata de entrenadores de edad avanzada, pero profesionales.Pese a ello, los mandos militares occidentales a cargo del adiestramiento de seis semanas consideran que los Leopard 1A35 funcionan si se usan en el contexto y de manera adecuada, además de que su mantenimiento y reparación es mucho más económica que la de un 2A36."El Leopard 1A5 fue una actualización de los antiguos modelos de carros de combate Leopard, algunos de los cuales se construyeron ya en la década de 1960, diseñados por un consorcio que incluía a Porsche. Se reconvirtieron a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, justo cuando el ejército alemán se estaba reduciendo tras el final de la Guerra Fría", explica el diario. En lo que resta del 2023, Alemania enviará al menos otras 135 unidades de Leopard 1A35 a las tropas ucranianas, cuyas contraofensivas no han rendido los resultados esperados, según han reconocido en Kiev y en la OTAN.

