Los envejecidos tanques Leopard "no están preparados" para el combate en Ucrania

Los envejecidos tanques Leopard "no están preparados" para el combate en Ucrania

Un excomandante del Ejército estadounidense dijo a Sputnik que el mediocre desempeño de los tanques Leopard en Ucrania estaba perjudicando al fabricante... 30.08.2023

Según informes de los medios estadounidenses basados ​​en datos ucranianos, el país europeo ha recibido 71 de los tanques de batalla principales Leopard 2 que le habían prometido, cinco de los cuales han sido completamente destruidos y al menos otros 10 han sufrido daños suficientes para enviarlos de regreso a estaciones de reparación en Polonia y Alemania.A Kiev se le han prometido 104 Leopard 2 en varias configuraciones, la mayoría de los cuales son del tipo A4, el diseño más antiguo, con un cañón de torreta y blindaje de torreta inferiores a los de los modelos más nuevos.También se han prometido otros 178 tanques Leopard 1, el predecesor del Leopard 2, pero se ha entregado un número menor, con 96 permaneciendo almacenados en Suiza después de que Berna se negó a permitir que el contratista de defensa RUAG los transfiriera a Ucrania.No está claro cuántos Leopard 2 han participado en la operación de contraofensiva que Ucrania comenzó en junio, pero según el consultor internacional Earl Rasmussen, teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, "no han sido en absoluto" el elemento clave que se imaginaban. "Por el uso intenso de artillería, también se producen fuertes batallas de tanques, y están las particularidades de las condiciones del terreno. El conflicto no es como contra Afganistán, Libia, Irak o incluso Siria", señaló."Las condiciones del terreno también son completamente diferentes. Entonces, entre las capacidades militares de Moscú, las condiciones del terreno y el dominio cada vez mayor de Rusia, es lógico que Rusia triunfe sobre las fuerzas occidentales y un Ejército que no está bien entrenado y que está fragmentado. Y no hay chance de que un vehículo pueda revertir eso", opinó.Rasmussen señaló que en los diversos conflictos de Oriente Medio en los que se han utilizado los tanques Leopard 2 nunca se han enfrentado a este tipo de combate. Tras ser introducido a finales de la década de 1970, mucho ha cambiado en materia de combate en las décadas transcurridas desde que se diseñó el tanque.El experto militar señaló que en lo que respecta al combate en Ucrania, "no han tenido los mejores resultados. Creo que el blindaje [del vehículo] probablemente no es suficiente y las armas no han estado funcionando muy bien. Y el número de disparos es ridículo. Por lo tanto, surgen muchas dudas no solo sobre el Leopard, sino probablemente también en general sobre la capacidad de artillería, sobre el sistema de armas que tienen".Rasmussen dijo que si bien algunas vulnerabilidades de estos vehículos se revelaron durante la contraofensiva, como el blindaje protector y su maniobrabilidad, era probable que los tanques no hayan sido desplegados correctamente tácticamente por Ucrania.Sin embargo, señaló que la reputación de Rheinmetall, uno de los principales fabricantes del tanque, ha sufrido mermas debido a que los Leopards no estuvieron a la altura de las expectativas generadas por los medios."Creo que el hecho de que hayan reconocido que sus capacidades están siendo cuestionadas, significa que pronto veremos a los países buscando otros proveedores", continuó Rasmussen. Sin embargo, el analista militar predijo que Rheinmetall eventualmente aprendería de sus errores y se recuperaría, aunque esto podría llevar más de 10 años."Han existido [como empresa] por mucho tiempo. Probablemente estén aprendiendo de esta situación. Y es una de las compañías más grandes de Alemania, tiene casi 30.000 empleados y alianzas en todo el mundo. Así que creo que tienen la capacidad de ponerse al día, pero probablemente tengan que hacer algún análisis riguroso", dijo Rasmussen, señalando que es probable que la empresa ya haya comenzado a analizar las debilidades de sus vehículos bélicos.

