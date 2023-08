https://sputniknews.lat/20230829/occidente-ya-enterro-a-ucrania-recibira-algun-dia-kiev-sus-garantias-de-seguridad-1143135366.html

"Occidente ya enterró a Ucrania": ¿recibirá algún día Kiev sus garantías de seguridad?

"Occidente ya enterró a Ucrania": ¿recibirá algún día Kiev sus garantías de seguridad?

Los Gobiernos occidentales no podrán acordar garantías de seguridad para Ucrania hasta 2024, escribió 'The Wall Street Journal'. Un experto explicó a Sputnik... 29.08.2023, Sputnik Mundo

"Los funcionarios europeos advirtieron de que la preparación de los planes llevará varios meses y no se espera que se alcancen algunos acuerdos bilaterales hasta el año que viene. Tampoco hay consenso sobre lo detallados que deben ser dichos compromisos", señala el medio.Se destaca también que EEUU y el Reino Unido siguen negociando con Ucrania garantías de seguridad, aunque Washington no puede actualmente elaborarlas, ya que no hay posibilidad de asegurar su aplicación en un futuro próximo. Además, según un alto funcionario francés, París espera unirse a las discusiones en las próximas semanas. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses esperan celebrar una segunda reunión con la parte ucraniana dentro de unas semanas.Sin embargo, Occidente no va a proporcionar realmente a Ucrania garantías de seguridad, afirmó a Sputnik el politólogo y decano de la facultad de Comunicación Mediática de la Universidad Estatal de Arte y Cultura de Moscú, Yuri Kot.Pero en su interior, continuó el experto, ya se dieron cuenta de que Ucrania no es el instrumento contra Rusia. "En esta confrontación, Rusia no hace más que fortalecerse, mientras que Occidente se debilita", agregó. En este contexto, Kot también recordó que en Nueva York se anunció ahora un nuevo documental de National Geographic que se llama La llamada Ucrania. Últimos días en la Tierra. "Entienden perfectamente que Ucrania vive sus últimas horas, que es un Estado fallido, un proyecto fallido, un instrumento fallido contra Rusia", resumió el analista.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

