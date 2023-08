https://sputniknews.lat/20230804/garantias-de-seguridad-de-eeuu-a-ucrania-kiev-se-miente-a-si-mismo-1142274724.html

Garantías de seguridad de EEUU a Ucrania: Kiev se miente a sí mismo

Garantías de seguridad de EEUU a Ucrania: Kiev se miente a sí mismo

04.08.2023

Garantías de seguridad de EEUU a Ucrania: Kiev se miente a sí mismo

Ucrania pide a EEUU garantías de seguridadKiev y Washington comenzaron este jueves negociaciones para alcanzar un acuerdo bilateral sobre garantías de seguridad para Ucrania, según comunicó la Oficina del presidente, Volodímir Zelenski. En este sentido, en declaraciones previas a este cónclave, el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, indicó que Kiev esperaba que las garantías aseguraran su "capacidad para ganar" el conflicto con Rusia.Al respecto, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, afirmó que las garantías ofrecidas a Kiev en la cumbre de la OTAN en Vilna se referían a "compromisos a largo plazo con la seguridad de Ucrania". Se trata de un proceso "separado de la ayuda a la seguridad que proporcionamos regularmente ahora" y que tiene como objetivo ayudar a Ucrania a "establecer un ejército a largo plazo que pueda servir como elemento disuasorio".La jungla de Borrell: la ventaja táctica de Rusia en UcraniaSegún el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la maleza que crece en el campo dificulta la contraofensiva ucraniana, según un informe de la inteligencia británica. "Las tierras predominantemente cultivables de la zona de combate llevan 18 meses en barbecho, y la reaparición de maleza y arbustos se aceleró debido a las condiciones cálidas y húmedas del verano", señala el documento.Sin embargo, funcionarios y analistas estadounidenses han señalado a The New York Times que las Fuerzas Armadas de Ucrania están volviendo a sus tácticas previas de contraofensiva, debido a que las indicaciones impartidas por Occidente no rinden frutos.Venezuela: entre la cooperación y la conspiraciónLa vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, de visita oficial a la India, participa del IX Cónclave de la Confederación Industrial de la India, Latinoamérica y El Caribe [ALC]. Además de las conversaciones comerciales y de desarrollo industrial a nivel regional, Rodríguez destacó la posibilidad de mejorar la cooperación en el ámbito de la salud y el intercambio estudiantil entre Venezuela y la India. Desde este país, la vicepresidenta confirmó que Nicolás Maduro formalizó el pedido de ingreso de Venezuela al BRICS.Mientras, precisamente el presidente Maduro denunció que el medio público estadounidense "La Voz de América" lleva adelante una campaña desprestigiando la economía venezolana con datos falsos. A la vez, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expuso que dirigentes opositores y ONGs buscan acusar al Gobierno de violar los derechos de los trabajadores por haber detenido a seis ciudadanos que conspiraban contra el Gobierno que se hacían pasar por líderes sindicales.¿Busca la Fiscalía colombiana juzgar a Petro por los pecados de su hijo?Colombia continúa en medio de una conmoción nacional por el arresto de Nicolás Petro, hijo del presidente, Gustavo Petro, quien cumple su primer año de Gobierno. El primogénito del mandatario es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.A pesar de estas acusaciones, la Fiscalía estaría buscando delitos que se puedan vincular con el jefe de Estado, y así iniciar un proceso legal contra Gustavo Petro. Este evento revive la idea de un golpe blando contra el líder de Estado colombiano, dirigido desde la Fiscalía, dirigida por el fiscal Francisco Barbosa, quien es conocido por ser un férreo opositor de Gustavo Petro y sus políticas sociales.El clima frío y la energía barata hacen de Rusia un paraíso para la minería de bitcoinLa minería de bitcoin en Rusia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a pesar de las sanciones internacionales y la incertidumbre regulatoria. El clima frío y la energía barata son dos de los factores que han convertido a Rusia en un paraíso para la minería de bitcoin y otras criptomonedas.Siberia, en particular, se ha convertido en un centro mundial de minería de criptomonedas gracias a su bajo costo de energía y clima frío. En esta región se han instalado grandes centros de datos que albergan miles de equipos de minería, que están constantemente funcionando para producir bitcoins.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

