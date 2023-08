https://sputniknews.lat/20230830/como-los-tanques-leopard-ucranianos-pudieron-asestar-un-golpe-a-alemania-1143181836.html

¿Cómo los tanques Leopard ucranianos pudieron asestar un golpe a Alemania?

El consorcio alemán Rheinmetall, que produce los carros de combate del tipo Leopard y sus modificaciones, experimenta un serio desafío para su estatus de... 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T15:45+0000

2023-08-30T15:45+0000

2023-08-30T15:45+0000

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

alemania

🌍 europa

ucrania

leopard

leopard 2

🛡️ industria militar

ventas de armas

carro de combate

Como se señala en el artículo, Rheinmetall lleva décadas fabricando productos de alta tecnología demandados en todo el mundo. El envío de los Leopard 2 a Ucrania se presentó en Occidente como el suministro del arma "capaz de cambiar el curso" del conflicto. Sin embargo, los tanques alemanes han fracasado en probar su superioridad contra los equipos rusos, mientras los informes del campo de batalla dejan una impresión negativa de ellos.El artículo destaca que no solo poco costosas armas portátiles como el RPG 7 pueden neutralizar los costosos tanques alemanes, sino también las viejas minas, que ambos Ejércitos plantan en los campos de batalla.Asimismo, Rheinmetall se enfrenta a un importante desafío en el mercado internacional debido a la aparición de serios competidores, especialmente en Asia. "El vehículo de combate de infantería KF-41 Lynx de Rheinmetall, por ejemplo, no pudo imponerse al AS-21 Redback de Hanwha, que se produce en Corea del Sur y ahora se suministra a Australia y Polonia", enfatiza la publicación. Se añade igualmente que Polonia, país vecino de Alemania, también figura entre los compradores principales de tanques surcoreanos.De acuerdo con el texto, la explicación de problemas observados radica no solo en que Corea del Sur suministre equipos de calidad, sino también en que sus empresas priorizan la rapidez y producción en grandes volúmenes. Teniendo en cuenta que Rheinmetall ha experimentado repetidamente dificultades con sus cadenas de suministro, lo que ha provocado retrasos, incluyendo las entregas a Kiev, la situación para la empresa se perjudica aún más. Como resultado, el fabricante alemán perdió parcialmente su estatus de fabricante de "armas milagrosas", resume el artículo.La contraofensiva ucraniana en las direcciones hacia el sur de Donetsk, Zaporozhie y Artiómovsk empezó el 4 de junio. El 9 de junio, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que las FFAA ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de sus equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del Ejército. Varios medios de comunicación occidentales también señalaron los resultados poco impresionantes de la contraofensiva de Kiev.Todos los tanques de fabricación alemana alcanzados, que fueron mostrados en fotos y videos tanto por el ministerio como por observadores militares rusos, pertenecen a las modificaciones 2A4 y 2A6.

alemania

ucrania

