https://sputniknews.lat/20230906/amlo-llama-a-la-integracion-de-toda-america-para-ser-una-de-las-regiones-mas-importantes-del-mundo-1143422446.html

AMLO llama a la integración de toda América para ser una de las regiones más importantes del mundo

AMLO llama a la integración de toda América para ser una de las regiones más importantes del mundo

Las naciones que conforman el continente americano deben apostar por trabajar en conjunto, con el propósito de convertirse en una de las regiones de mayor peso... 06.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-06T15:52+0000

2023-09-06T15:52+0000

2023-09-06T15:52+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

josé martí

américa

méxico

canadá

colombia

chile

política

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/06/1143420859_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_c63fb78ce8992dc7fbd9a4af42261063.jpg

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano fue cuestionado acerca de su gira por Colombia y Chile, que comenzará el próximo 8 de septiembre, así como sobre los trabajos con naciones de América y el Caribe.Además, precisó que una muestra de la relevancia económica y comercial que puede surgir de ello es el vínculo que México sostienen con Estados Unidos y Canadá."Si solo con la unidad de México, Canadá y Estados Unidos ya se tiene una región muy poderosa en lo económico y comercial, imagínense si logramos la unidad de toda América (...), respetando la soberanía de cada país, buscando integrarnos en lo económico y complementándonos, porque en todas las naciones hay algo que ofrecer", expuso López Obrador. Sobre las características más relevantes en el continente, el presidente mexicano dio a conocer que existe mano de obra joven, misma que hace frente a la automatización del mercado laboral, recursos naturales y capital.El mandatario mexicano visitará Chile y Colombia a finales de esta semana. El primer punto de su viaje es la tierra gobernada por su par, Gustavo Petro, a donde arribará el 8 de septiembre. En esta nación, habrá un evento especial para tratar el combate del narcotráfico en ambas naciones. Posteriormente, el domingo 10 de septiembre, López Obrador llegará a Chile, para formar parte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en ese país, así como rendir homenaje al expresidente chileno Salvador Allende (1970-1973). Este viaje se demorará ligeramente para no atravesar Perú, nación con la que México sostiene una tensa relación desde la llegada al poder de Dina Boluarte."Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo [de ese país]; vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile (...). No lo hacemos porque tengamos problemas de odio o una confrontación frontal. Lo hacemos porque no queremos que la investidura, el presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso y nos lo niegan", expuso.

https://sputniknews.lat/20230817/lopez-obrador-america-latina-y-el-mundo-no-pueden-esperar-nada-bueno-de-los-gobiernos-de-derecha-1142747865.html

américa

méxico

canadá

colombia

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, josé martí, américa, méxico, canadá, colombia, chile, política, sociedad