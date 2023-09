https://sputniknews.lat/20230906/blinken-visita-kiev-ultimatum-a-zelenski-1143431100.html

Blinken visita Kiev: ¿ultimátum a Zelenski?

Blinken visita Kiev: ¿ultimátum a Zelenski?

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llegó a Kiev de visita, la tercera desde el inicio de la operación militar especial de Rusia.

Blinken visita Kiev: ¿ultimátum a Zelenski?

¿A qué fue?Oficialmente los motivos de esta visita se conocen muy por encima. Por ejemplo, la cadena ABC cita al portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, quien expresó que Blinken viajó a Ucrania "para reunirse con altos funcionarios […], hablará de las necesidades de Ucrania en materia de seguridad, energía y ayuda humanitaria, y hará una serie de declaraciones sobre cómo EEUU puede seguir apoyando a Ucrania en estos ámbitos".En tanto, The Washington Post señaló que el funcionario de la Administración de Joe Biden permanecerá dos días en Ucrania y tratará asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción, además de sostener debates durante la semana de alto nivel de la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como otras cuestiones.Surgen muchas interrogantes y a la vez pistas para rellenar esos espacios en blanco que generan la falta de datos para saber cuál o cuáles son los motivos más relevantes de esta visita.Está claro que solo para anunciar una nueva ayuda de 1.000 millones de dólares no hace falta una visita presencial del secretario de Estado de EEUU a su aliado en Europa del este. Ni siquiera que el Gobierno de Joe Biden se lo comunique de forma directa al presidente Volodímir Zelenski por videoconferencia: con una rueda de prensa en la Casa Blanca sería más que suficiente.Entonces, afloraron las suspicacias. El politólogo Ivan Mezyukho, presidente de la organización pública regional de Crimea "Centro de Educación Política", dijo a Izvestia: "Creo que el tema de la visita de Blinken a Ucrania es el mismo: el curso de las hostilidades". "EEUU está claramente insatisfecho con el desempeño de las formaciones armadas ucranianas en el campo de batalla. Ni siquiera excluyo la posibilidad de que Blinken discuta con Zelenski el tema de posibles negociaciones con la Federación de Rusia. Cuando la situación en el campo de batalla empeore significativamente, Washington comenzará a promover más activamente el tema del proceso de negociación entre Kiev y Moscú", afirmó el politólogo.Mientras tanto, el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, Vladímir Dzhabarov, comentó a Lenta.ru que el titular del Departamento de Estado estadounidense probablemente fue a Kiev para evaluar los pasos adicionales norteamericanos en Ucrania. "No puedo descartar que Blinken haya llegado a Kiev con algún propósito secreto de la visita. Probablemente esté allí para ver la situación en el terreno, para saber de primera mano sobre lo que está sucediendo en Ucrania, y para qué tienen que prepararse: apoyar al régimen, o irse de allí", señaló.También se expresó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskóv, al ser consultado al respecto. "Hemos escuchado en más de una ocasión sus declaraciones de que su intención es seguir ayudando a Kiev tanto cuanto sea necesario. Dicho en otras palabras, se proponen seguir respaldando a Ucrania, que de hecho se encuentra en estado de guerra, y quieren mantener esta guerra 'hasta el último ucraniano', gastando para ello un dineral sin escatimar. Lo percibimos precisamente de esta manera. Lo sabemos. Pero todo eso no podrá influir en la marcha de nuestra operación militar especial"."Yo lo enmarco más como hipótesis de trabajo en lo que va a venir", apuntó sobre esta visita el analista internacional Fernando Moragón."Estoy casi seguro de que en algún momento del otoño, cuando termine esta fracasada ofensiva de primavera-verano en Zaporozhie, los estadounidenses, por propio interés, van a hacerle algún tipo de oferta a Rusia, en las que seguramente estarán dispuestos a hacer relativamente bastantes concesiones, puesto que EEUU ya ha sacado prácticamente casi todo lo que puede sacar del conflicto en Ucrania, es decir, meter a Rusia en un conflicto y al mismo tiempo desindustrializar a Europa, sacar ventajas económicas con el gas", señala Moragón.El contextoEste 3 de septiembre Zelenski anunció la destitución del ahora exministro de Defensa del país, Alexéi Réznikov, y puso a cargo al jefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Rustem Umérov.Según informa el periódico turco Aydinlik, "Umérov no tiene formación militar. Es un empresario, está en contacto permanente con altos funcionarios de Defensa de países occidentales, incluidos EEUU y países de la Unión Europea". Asimismo, citando fuentes locales ucranianas, el medio resaltó que "es un político, portavoz y ejecutor de los planes de EEUU en la región" y destacó que durante su juventud participó en el Programa de Intercambio de Futuros Líderes del Departamento de Estado norteamericano.Umérov fue educado en un internado de Crimea abierto por el Ministerio de Educación de la República, que durante el periodo ucraniano recibió apoyo de la organización prohibida en Turquía del predicador islámico Fethulá Gulen (FETO), con quien Ankara relaciona el intento de golpe de Estado de 2016, repasa el medio. Entonces, ¿es esta designación un mensaje de Zelenski al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan?Esto "es meterle un dedo en el ojo a Erdogan. Los norteamericanos ahí también pueden estar jugando a ver cómo pueden impedir que haya algún tipo de acuerdo entre Rusia y Turquía, y no precisamente con el tema del grano", advierte Fernando Moragón.

