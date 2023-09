https://sputniknews.lat/20230906/el-precio-del-limon-se-dispara-y-complica-a-las-familias-peruanas-1143397486.html

El precio del limón se dispara y complica a las familias peruanas

Perú atraviesa dificultades ante el aumento del precio del limón, un alimento básico para la gastronomía nacional. En diálogo con Sputnik, el economista Juan... 06.09.2023, Sputnik Mundo

Un incremento de casi el 70% en el precio del limón solo en el mes de agosto genera preocupación en las autoridades del país andino, quienes saben que la fruta es parte esencial de la gastronomía familiar y la elaboración de platos típicos, como el ceviche.El experto consignó que el kilo del alimento llegó a alcanzar los 17 soles (alrededor de 4,6 dólares), aunque en algunos locales puede adquirirse a precios oscilantes entre 12 y 14 soles.De todas maneras, Odar consideró que el incremento "debería ser transitorio, se debería corregir en pocas semanas" hasta volver a ubicarse en los precios habituales, por debajo de los cinco soles (1,35 dólares) por kilo.Además, recordó que el precio del limón ya se había disparado en 2017, cuando tuvo un alza superior al 100%. Sin embargo, incluso entonces "la corrección fue casi inmediata".Fenómenos climáticos que impactan en la cosechaEl alza de los precios es consecuencia de las lluvias en el norte del país que afectaron la siembra y la cosecha de frutas, según reveló el informe sobre precios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A su vez, el país sufre los impactos del fenómeno El Niño, que cíclicamente afecta la producción de alimentos.Solo en Piura el área destinada al cultivo de limón supera las 18.000 hectáreas. Sus variedades, conocidas como Sutil y Tahití, se exportan a Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia y Alemania. Además de Piura, otras regiones, como Lambayeque, Tumbes, Loreto y Ucayali cuentan con grandes extensiones de cultivo de este cítrico."El sector viene siendo castigado desde mayo de este año, mes en que se registró la caída de la producción agropecuaria más severa en 40 años", apuntó el economista, señalando que incluso otros productos de la zona norte del país pueden verse afectados.¿Hay sustitutos del limón para los peruanos?Odar explicó que este cítrico es uno de los alimentos de la canasta básica en Perú y que su consumo está bastante extendido.Además de ser un alimento esencial para los peruanos, "tiene pocos sustitutos". Para el economista consultado, el limón puede sustituirse por vinagre en ensaladas o por naranja a la hora de hacer bebidas refrescantes. Sin embargo, esta posibilidad no está presente en todos los platillos típicos.La cuestión de cómo sustituirlo incluso fue abordada por el Gobierno peruano: el propio ministro de Economía, Álex Contreras, pidió a los ciudadanos de la nación andina buscar alternativas al ceviche y sugirió reemplazarlo por "pollo salteado".Entrevistado en Latina TV, Contreras también pidió no "seguirle el juego a los especuladores" ya que, advirtió, "también hay gente que, sin duda, especula, por lo que es importante ejercer la soberanía del consumidor".Mientras tanto, el Gobierno analiza diversas opciones para mitigar el aumento del precio del cítrico. Entre las opciones que se discuten entre las dependencias de Economía y Agricultura está la posibilidad de realizar una mayor importación para aumentar la oferta y fijar incentivos para la producción.En ese sentido, Odar aseguró que el limón que ingrese al país se ofrecerá a menor precio, pero "no es exactamente igual en términos de acidez o de jugo", aunque atenuará la subida de los precios. "Es de esperarse una normalización de la oferta".

